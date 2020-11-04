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Aktüel Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 7 sivil öldü
Aktüel

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 7 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:23:15 -
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 7 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib kent merkezi ve çevre ilçelerdeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında mart ayında yapılan ateşkesi ihlal ederek, İdlib kent merkezi ve çevre ilçelere sabah saatlerinden itibaren top, roket, havan gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin düzenlediği saldırlarda, Eriha ilçesinde 4, Keferye köyünde 2, İdlib kent merkezinde 1 olmak üzere toplam 7 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.


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