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Aktüel Cezayir'deki İslami eğilimli partiden Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyine "İhvan" tepkisi:
Aktüel

Cezayir'deki İslami eğilimli partiden Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyine "İhvan" tepkisi:

"Konseyin açıklaması siyasidir, din ile ilgisi yoktur ve Müslümanlar arasında fitne yaymaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:30:06 -
Cezayir'deki İslami eğilimli partiden Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyine "İhvan" tepkisi:

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi, Suudi Arabistan'daki yönetim yanlısı Kıdemli Alimler Konseyinin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan etmesinin "fitne yaydığını" belirtti.

Barış Toplumu Hareketi, Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyinin İslamı temsil etmediği suçlamasıyla İhvan'ı "terör örgütü" ilan ettiği beyanı üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konseyin açıklaması siyasidir, din ile ilgisi yoktur ve Müslümanlar arasında fitne yaymaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ayrıca Konseyin son açıklamalarının daha önceki tutumuyla çeliştiğine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan'da yönetim yanlısı Kıdemli Alimler Konseyinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı. 

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2014'te İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı.

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