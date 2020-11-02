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Aktüel Brezilya'da aşı karşıtları, Kovid-19 aşısı kampanyalarını protesto etti
Aktüel

Brezilya'da aşı karşıtları, Kovid-19 aşısı kampanyalarını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:32:22 -
Brezilya'da aşı karşıtları, Kovid-19 aşısı kampanyalarını protesto etti

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da aşı karşıtları, ülkenin iki büyük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırılması kampanyalarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Ülkenin en büyük iki kenti Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelen aşı karşıtı grup, aşı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

Sao Paulo şehir merkezinde toplanan grup, Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını söyleyen Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria'nın görevden alınmasını talep edip, aşı karşıtı sloganları attı.

Diğer aşı karşıtı grup ise Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda Bolsonaro'nun teşvik ettiği "aşıyı ret kampanyası" lehinde gösteri düzenledi.

- Aşı yaptıracaklarını söyleyen Brezilyalıların oranı yüzde 63'e kadar geriledi

Kovid-19 aşısı ülkede tartışma konusu olmaya devam ederken, aşı tartışmaları bu ayın sonunda yapılacak yerel seçim kampanyalarına yansıdı.

Sosyal medyada ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, aşıların olası yan etkilerine dair kampanya yürütüyor.

Ülke çapında bu hafta yapılan ankete göre, aşıyı yaptıracaklarını söyleyen Brezilyalıların oranı haziranda yüzde 85 iken, ekimde yüzde 63'e kadar geriledi.

Çin şirketi Sinovac'ın aşısı "CoronaVac", Bolsonaro ve taraftarlarının hedefi haline gelirken, Başkan, "Brezilyalıların Çinliler için kobay olmayacağını" söylemişti.

Vali Doria, geçen ay yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da aşılamanın zorunlu olacağını söylemiş, Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ise ülkenin CoronaVac dozlarını satın almayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) da Butantan Enstitüsünce yürütülen aşı çalışmasından 6 milyon doz ithal etme izni vermesine karşın Bolsonaro, Çin'den aşı ithalatına izin vermeyeceğini, Vali Doria'nın aşıyı satın alacak başka birini bulması gerektiğini açıklamıştı.

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