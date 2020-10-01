  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi
Aktüel

Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:44:59 -
Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Fethiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Denetimde genel olarak tedbirlere uyulduğu görüldü.

Fırat ile kolluk kuvvetleri ilçedeki plajlarda da denetim gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Fırat, ilçede genel olarak kurallara uyulduğunu, denetimlerle vatandaşları daha fazla bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde toplu taşıma yapan ulaşım araçlarında maske denetimi yaptı. Bazı safari araçlarına maskesiz yolcu aldıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

- Bodrum

Bodrum'da da Kaymakam Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve kolluk kuvvetleri, Ortakent ve Mumcular Mahallesi'ndeki kafeterya ve işletmelerde, Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Denetimde genel olarak tedbirlere uyulduğu gözlenirken, uymayanlar uyarıldı.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, insanları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların oldukça bilinçli hale geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu hassasiyeti korumalıyız. Önce ailemizi ve vatandaşlarımızı koruyacağız. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuz. Bazı vatandaşlarımız gerçekten duyarlı bazıları da tam bilincinde değil. Onları da uyarıyoruz. Denetimler sürekli devam ediyor." diye konuştu

Yılmaz, bu yıl Bodrum'da nüfus olarak daha kalabalık bir kış geçireceklerini ve bu nedenle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bodrum Belediye Aras da kalabalıkta maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Aras, belediyede HES kodu uygulamasının başladığını ifade etti.

- Marmaris

Marmaris'te ekipler Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler ve Armutalan mahallelerindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Tedbirlere uymayan işletmelere işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri meydan ile sahildekilere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay