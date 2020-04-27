ŠKODA’nın iyilik araçları yola çıktı

ŠKODA, coronavirüs riskine karşı uygulanan kısıtlamalar sürecinde özveri ile çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek vermeyi amaçlıyor. ŠKODA “İyilik araçları” farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için de lojistik hizmeti veriyor. İyilik araçları, aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmuyor ve sokak hayvanlarına mama ve su vererek beslenmelerine yardımcı oluyor. Proje kapsamında vatandaşlar, ŠKODA ile iletişime geçerek sokaklarında bulunan hayvanların beslenmesi için destek isteyebiliyorlar.

“Maske dağıtımına lojistik destek”

Yaşanan zorlu sürecin daha rahat geçirilebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar “Virüsün ülkemizde de görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına, halk sağlığı ve kendi sağlıkları için büyük önem taşıyan hijyen malzemelerinden maske dağıtımına da destek vermeye başladık. Bu anlamda ilk iş lojistik destek ağımızı 3D Destek Platformu ile oluşturduk. Amacımız bu ağı geliştirerek ŠKODA iyilik araçları ile maske üreticileri tarafından üretilen maskeleri olabildiğince hızlı şekilde sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarımıza ulaştırmak” diye konuştu.