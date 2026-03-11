Škoda’nın dünya sahnesinde Türkiye başarısı!

Škoda Auto’nun her yıl düzenlediği ve dünya genelindeki distribütörlerin performansının değerlendirildiği “Yılın Distribütörü” organizasyonunda Türkiye’den dikkat çeken bir başarı geldi.

Dünya genelindeki 164 distribütörün performansının değerlendirildiği “Yılın Distribütörü” organizasyonunda Yüce Auto-Škoda, üst üste ikinci kez Müşteri Deneyimi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Müşteri geri bildirimlerine dayalı kalite sonuçları, Yüce Auto tarafından geliştirilen Voice of Customer yaklaşımı, müşteri geri bildirimlerinin doğru yönetilmesi ve veri odaklı yaklaşımı; Škoda Auto tarihinde Yüce Auto'yu bu ödülü iki yıl üst üste ilk defa alan distribütör yaptı.

“Başarımız global ölçekte de tescillendi”

Yüksek satış adetlerinin yanında mevcut müşterileri korumanın ve daha yüksek müşteri memnuniyeti elde etmenin daha değerli olduğunu belirten Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, "’Yılın Distribütörü’ ödül töreninde sahip olduğumuz vizyonun ve stratejinin uluslararası arenada tescillenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri Deneyimi kategorisinde elde ettiğimiz sonuç ilk değil. Škoda Auto tarihinde bu ödülü iki yıl üst üste, iki defa kazanan tek distribütörüz. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutlarım" dedi.Başar, “En büyük önceliğimiz her temas noktasında müşterilerimize güçlü bir deneyim sunmak. Müşteri Deneyimi kategorisinde elde ettiğimiz dünya birinciliği; bayi ağımızın, ekiplerimizin ve iş ortaklarımızın müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımının önemli bir göstergesi.” diye ekledi.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen törene Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Yüce Auto-Škoda Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yüce ve Ali Bilaloğlu katıldı.

Yüce Auto müşteri deneyiminde örnek bir başarıya imza attı

Müşteri Deneyimi kategorisinde elde edilen bu başarının temelinde, Škoda Auto tarafından tamamen müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak gerçekleştirilen kalite ölçümleri yer alıyor. Ölçülen müşteri deneyimi ve kalite sonuçlarında Yüce Auto, tüm distribütörler arasında ilk sırada yer alarak bu kategoride önemli bir avantaj elde etti.

Ayrıca tamamen Yüce Auto-Škoda çalışanları tarafından geliştirilen Voice of Customer yaklaşımı, müşterilerden gelen geri bildirimlerin organizasyon içinde sistematik şekilde analiz edilmesini ve sahada aksiyonlara dönüştürülmesini sağlayan güçlü bir yapı oluşturuyor. Bu program sayesinde Yüce Auto, müşteri geri bildirimlerini yalnızca ölçmekle kalmayıp, detaylı analizlerle sahadaki iyileştirme çalışmalarına da yön veriyor.

Yüce Auto-Škoda, güçlü ürün ve marka yapısının yanı sıra kalite sonuçları, veri odaklı yaklaşımı ve müşteri geri bildirimlerinin etkin yönetimi ile sahadaki operasyonel disiplinin birleşmesi sonucunda bu ödüle layık görüldü.

Yüce Auto, Škoda Auto’nun en iyileri arasında

Yüce Auto-Škoda, bugüne kadar Škoda Auto’nun global distribütörleri arasında birçok önemli başarıya imza attı.2015 ve 2019 yıllarında, 103 distribütör arasında “Satış Sonrası Hizmetler” kategorisinde iki kez “En İyi Distribütör” ödülüne layık görülen Yüce Auto-Škoda, 2018 yılında ise “Marka ve Kalite Yönetimi” kategorisinde aynı ödülü kazanarak önemli bir başarı elde etti.

2021 yılında satış performansıyla “Uluslararası Satışlar” kategorisinde dünya birinciliğini elde eden Yüce Auto-Škoda, 2022 yılında da “Human Touch / Müşteri Memnuniyeti” kategorisinde tüm distribütörler arasında en yüksek puanı alarak birinci oldu. Aynı yıl “Marka ve İnovasyon” kategorisinde üçüncülük ödülünün de sahibi oldu.

2024 yılında ise “Yılın En İyi İkinci Distribütörü” seçilen Yüce Auto-Škoda, “Uluslararası Satışlar” ve “Müşteri Deneyimi” kategorilerinde birincilik, “Marka ve İnovasyon” kategorisinde ise üçüncülük ödüllerini kazanarak global başarılarını sürdürdü.