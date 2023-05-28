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Yaşam
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Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

2023-05-28 14:58:30
Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Bulgaristan'dan anavatana zorunlu göçün üzerinden 34 yıl geçti.

#1
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Türkler, 1385'te Sofya'nın Osmanlı İmrapatorluğu'nun egemenliğine girmesiyle birlikte Bulgaristan'a yerleşti ve 5 asır boyunca yaşadıkları toprakları yurt edindi.

#2
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Bulgaristan'da 1984'ten itibaren başlatılan ve "Yeniden Canlanma Süreci" olarak adlandırılan dönemde ülkede yaşayan Müslüman Türk azınlığın isimlerini değiştirmeleri yönünde baskı uygulandı.

#3
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Müslüman Türkler üzerindeki bu baskılar, 1984-1989 Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı döneminde de aralıksız devam etti.

#4
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Bu duruma karşı çıkanlar hapis, sınır dışı edilme, Tuna nehri üzerindeki bir adada bulunan Belene Toplama Kampı'na gönderilme gibi çeşitli baskılara maruz bırakıldı.

#5
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Yapılan baskılar sonucunda ülkede yaşayan 850 bin Müslümanın adı zorla değiştirildi, yaklaşık 1000 kişi Belene Kampı'nda hapse mahkum edildi, 29 kişi de hayatını kaybetti.

#6
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

4 Haziran 1989'da Bulgaristan-Türkiye sınırı Türkler ve Müslümanlar için açılınca 22 Ağustos 1989'a kadar 360 binden fazla kişi Bulgaristan'ı terk edip Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

#7
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Göç edenler, Türkiye'nin çeşitli illerine yerleştirildi.

#8
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

Fotoğrafta yanlarına alabildikleri eşyalarını kendilerinin çektikleri at arabalarına yükleyerek sınırdan Türkiye'ye giren soydaşlar görülüyor.

#9
Foto - Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti

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