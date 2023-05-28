2023-05-28 14:58:30 Zorunlu göçün üzerinden 34 sene geçti
Bulgaristan'dan anavatana zorunlu göçün üzerinden 34 yıl geçti.
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Bulgaristan'dan anavatana zorunlu göçün üzerinden 34 yıl geçti.
Türkler, 1385'te Sofya'nın Osmanlı İmrapatorluğu'nun egemenliğine girmesiyle birlikte Bulgaristan'a yerleşti ve 5 asır boyunca yaşadıkları toprakları yurt edindi.
Bulgaristan'da 1984'ten itibaren başlatılan ve "Yeniden Canlanma Süreci" olarak adlandırılan dönemde ülkede yaşayan Müslüman Türk azınlığın isimlerini değiştirmeleri yönünde baskı uygulandı.
Müslüman Türkler üzerindeki bu baskılar, 1984-1989 Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı döneminde de aralıksız devam etti.
Bu duruma karşı çıkanlar hapis, sınır dışı edilme, Tuna nehri üzerindeki bir adada bulunan Belene Toplama Kampı'na gönderilme gibi çeşitli baskılara maruz bırakıldı.
Yapılan baskılar sonucunda ülkede yaşayan 850 bin Müslümanın adı zorla değiştirildi, yaklaşık 1000 kişi Belene Kampı'nda hapse mahkum edildi, 29 kişi de hayatını kaybetti.
4 Haziran 1989'da Bulgaristan-Türkiye sınırı Türkler ve Müslümanlar için açılınca 22 Ağustos 1989'a kadar 360 binden fazla kişi Bulgaristan'ı terk edip Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.
Göç edenler, Türkiye'nin çeşitli illerine yerleştirildi.
Fotoğrafta yanlarına alabildikleri eşyalarını kendilerinin çektikleri at arabalarına yükleyerek sınırdan Türkiye'ye giren soydaşlar görülüyor.
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