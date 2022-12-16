Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor!

Bot turu yapılabilen dünyada üçüncü, Türkiye’de ise tek mağara olduğuna dikkat çeken Yaman, “Bu yıl çok iyi bir canlılık oldu. Pandemi döneminden sonraki süreci iyi toparladık. Bu yıl ise yükseliş trendi yaşadık. Antalya’mız zaten turizm açısından popüler bir bölgedir. İbradı’mız alternatif turizmde farklılıklar yaşatan, Altınbeşik Mağarası, düğmeli evleriyle öncü olan bir ilçemizdir. Bu sene turizm açısından iyi bir sezon geçirdik. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle yabancı turistleri daha çok ağırladık. Bu yıl özellikle Polonya ağırlıklı turistleri ağırladık. Zaten bakanlığımızın da açıkladığı gibi bu yıl ülkemize Polonyalı turistler daha ağırlıkta geldiler. Yine Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşlar da mağaraya akın ettiler” dedi.