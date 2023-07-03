Ziyaret eden buradan ayrılmak istemiyor

Kaçkar Dağları'nın zirvesine geçen yıl tırmanış gerçekleştirdiğini aktaran Beyli, "Bu yıl Kapılı Göller bölgesindeyiz. Bu mevsimde bile etrafta kar var. Buzul göller ve doğa inanılmaz. Dünyada örnek gösterilecek, doğa harikası bir yer. Bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması için başta dağlara gelen bizler olmak üzere herkesin burayı koruması gerekiyor." dedi.