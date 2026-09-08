Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!
Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, en çok gol atanlar da belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, en çok gol atanlar da belli oldu.
Osimhen'in 6 golle zirvede yer aldığı listede dikkat çeken isimler yer alıyor.
12- Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 2 gol (4 maçta)
11- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 2 gol (4 maçta)
10- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 2 gol (4 maçta)
9- Ermin Mahmic | Çorum FK | 2 gol (2 maçta)
8- Kyziridis | Çorum FK | 2 gol (2 maçta)
7- Juan | Göztepe | 3 gol (4 maçta)
6- Gift Orban | Amedspor | 3 gol (4 maçta)
5- Benedyczak | Kasımpaşa | 3 gol (4 maçta)
4- Shomurodov | Başakşehir | 4 gol (4 maçta)
3- Mohamed Salah | Trabzonspor | 4 gol (4 maçta)
2- Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 4 gol (3 maçta)
1- Victor Osimhen | Galatasaray | 6 gol
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