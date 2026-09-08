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Spor
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Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, en çok gol atanlar da belli oldu.

#1
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

Osimhen'in 6 golle zirvede yer aldığı listede dikkat çeken isimler yer alıyor.

#2
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

12- Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 2 gol (4 maçta)

#3
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

11- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 2 gol (4 maçta)

#4
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

10- Mason Greenwood | Fenerbahçe | 2 gol (4 maçta)

#5
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

9- Ermin Mahmic | Çorum FK | 2 gol (2 maçta)

#6
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

8- Kyziridis | Çorum FK | 2 gol (2 maçta)

#7
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

7- Juan | Göztepe | 3 gol (4 maçta)

#8
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

6- Gift Orban | Amedspor | 3 gol (4 maçta)

#9
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

5- Benedyczak | Kasımpaşa | 3 gol (4 maçta)

#10
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

4- Shomurodov | Başakşehir | 4 gol (4 maçta)

#11
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

3- Mohamed Salah | Trabzonspor | 4 gol (4 maçta)

#12
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

2- Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 4 gol (3 maçta)

#13
Foto - Zirveyi kimseye bırakmıyor: Süper Lig'de gol yarışı kızıştı!

1- Victor Osimhen | Galatasaray | 6 gol

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