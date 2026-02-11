Zilletin adı “karizma” oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı
Azerbaycan topraklarını Siyonist İsrail’in lojistik üssü haline getiren İlham Aliyev, ABD’nin yeni yönetiminden "aferin" almaya devam ediyor. Bakü’ye giden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, Aliyev’in İslam dünyasını sırtından bıçaklayan Siyonist rejimle olan sıkı fıkı ilişkisini espri konusu yaptı. Müslümanların katili İsrail ile Türkiye arasında mekik dokuyan Aliyev’in bu iki yüzlü siyasetini "karizma" olarak niteleyen Vance, aslında Aliyev’in küresel şer odaklarına nasıl hizmet ettiğini itiraf etmiş oldu.