Zilletin adı “karizma” oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı

Vance, Aliyev’in bu zillet politikasını mizahi bir dille ele alarak; "Ya burada yemekler gerçekten çok iyi ya da kendisi son derece etkileyici" diyerek salondakileri güldürdü. Müslüman bir liderin, Siyonist katillerle olan yakınlığı üzerinden bir Amerikalının esprisine konu olması, İslam dünyası adına büyük bir utanç vesikası olarak kayda geçti.