  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı Beyaz yaka kıyımı çığ gibi büyüyor Amerikan rüyası bitti Zilletin adı “karizma” oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı Altın pusuda! Kritik veriye az kaldı İçişleri Bakanı değişti, AK Partili Şamil Tayyar’dan çarpıcı yorum geldi: Bu tarihimizde ilk defa oluyor Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda! Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, “büyük çöküş” sesleri arşa ulaştı Türkiye korkusu ittifak yaptırdı! Yunanistan ve Hindistan’dan Ankara’ya karşı sinsi savunma hattı Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Zilletin adı "karizma" oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zilletin adı “karizma” oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı

Azerbaycan topraklarını Siyonist İsrail’in lojistik üssü haline getiren İlham Aliyev, ABD’nin yeni yönetiminden "aferin" almaya devam ediyor. Bakü’ye giden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, Aliyev’in İslam dünyasını sırtından bıçaklayan Siyonist rejimle olan sıkı fıkı ilişkisini espri konusu yaptı. Müslümanların katili İsrail ile Türkiye arasında mekik dokuyan Aliyev’in bu iki yüzlü siyasetini "karizma" olarak niteleyen Vance, aslında Aliyev’in küresel şer odaklarına nasıl hizmet ettiğini itiraf etmiş oldu.

#1
Foto - Zilletin adı "karizma" oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı

JD Vance, Aliyev’in dünyada hem Türkiye hem de işgalci İsrail ile "gerçekten iyi" ilişkilere sahip tek lider (Trump dışında) olduğunu belirterek, Bakü yönetiminin Siyonist rejimle olan karanlık bağlarını bir kez daha tescilledi. Gazze’de bebekler katledilirken İsrail’in petrol ihtiyacını karşılayan Aliyev’in bu "başarısı", küffar dünyasında alkış topladı.

#2
Foto - Zilletin adı "karizma" oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı

Vance, Aliyev’in bu zillet politikasını mizahi bir dille ele alarak; "Ya burada yemekler gerçekten çok iyi ya da kendisi son derece etkileyici" diyerek salondakileri güldürdü. Müslüman bir liderin, Siyonist katillerle olan yakınlığı üzerinden bir Amerikalının esprisine konu olması, İslam dünyası adına büyük bir utanç vesikası olarak kayda geçti.

#3
Foto - Zilletin adı "karizma" oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı

Toplantıda imzalanan "Stratejik Ortaklık Şartı" ile Azerbaycan, ABD ve onun Ortadoğu’daki karakolu İsrail ile olan bağlarını daha da perçinledi. Vance’in "Aliyev çok karizmatik" sözlerinin arkasında, İsrail’in bölgedeki çıkarlarını koruyan bir lidere duyulan minnetin yattığı net bir şekilde görüldü.

#4
Foto - Zilletin adı "karizma" oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı

İslam coğrafyasının kalbinde Siyonist bayrağını dalgalandıran, katillerle el sıkışan ve bu durumu "denge siyaseti" diye yutturmaya çalışan Aliyev’e sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar, "Katil İsrail ile iyi geçinmek bir şeref değil, silinmeyecek bir alın karasıdır" diyerek bu kirli diplomasiyi kınadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda O..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23