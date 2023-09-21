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Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

2023-09-21 11:49:44
Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

#1
Foto - Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

#2
Foto - Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

#3
Foto - Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

#4
Foto - Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveniyle kurtarılıyor.

#5
Foto - Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var

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