2023-09-21 11:49:44 Zeytinburnu’nda yangın! Binada mahsur kalanlar var
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Muz kabuğunu çöpe atmayın! Bu zamana kadar attıklarınız için pişman olacaksınız, bakın nelere faydalı
Kayseri'de yakında gözlerinize inanamayacaksınız! Milyonlarca yıllık fosiller şok edecek... O müzeye akın!
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveniyle kurtarılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23