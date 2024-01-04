Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Onlar, makilik alanın atıkları tuttuğunu sanıyor ama tutmuyor. Kendilerine defalarca ikazda bulundum. Şuan burası çok kötü vaziyette. Ağaçlarım kuruyor, hiçbir şey yetiştiremiyorum burada. Kendileri tarlamı temizlemek için kepçe getirdi. Biz de traktör getirdik, hiçbirinin parasını karşılamadılar. Biz bu ağaçlar ile geçiniyoruz, benim gibi bir sürü mağdur komşum var. Tarlam resmen şantiye alanına döndü. Kaymakamlığın, belediyenin bir çözüm bulmasını istiyorum. Ben Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü de aradım. Ben bu mıcırları kaldırmazsam ağaçlarımın hepsi kuruyacak. Toprak tamamen verimliliğini yitirdi. Hiçbir şey yetişmez artık burada. Her taraf taş oldu. Yetkililer hala gelmediler, ağaçlar kuruduktan sonra mı gelecekler. Ben bir an önce yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyorum. Ben para da istemiyorum, benim toprağımı elverişli hale getirsinler yeter.” ifadelerine yer verdi.