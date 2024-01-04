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Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

2024-01-04 10:16:52
Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Bursa'da bir taş ocağının atık mıcır malzemeleri 10 dönümlük alanda 200 zeytin ağacının bulunduğu bahçeyi kuruma noktasına getirdi.

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Foto - Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Bahçe sahibi bu duruma isyan ederek, "Ben bu mıcırları kaldırmazsam ağaçlarımın hepsi kuruyacak. Toprak tamamen verimliliğini kaybetti" dedi.

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Foto - Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Gemlik ilçesi Cihatlı köyü Yenibağlar mevkiinde bulunan Bursa Beton'a ait taş ocağından çıkan mıcırların, 300 metre mesafedeki 10 dönümlük zeytin bahçesine dökülmesi çiftçiyi isyan ettirdi. Ali Alp isimli çiftçiye ait 200 zeytin ağacının bulunduğu 10 dönüm arazinin tamamı neredeyse mıcır yığını ile kaplandı. Ağaç gövdelerinin yarısı mıcırın altında kalırken zeytin ağaçlarından bazılarının kuruduğu görüldü.

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Foto - Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Ali Alp'in Bursa Beton Firması'na ulaşıp şikayetini dile getirmesinin ardından firma zeytin bahçesinin temizlenmesi için 2 gün süreyle bir kepçe kiraladı. Ancak kepçe fiyatının yüksek olması sebebiyle 2 gün yapılan çalışma yarıda kaldı. Zeytin bahçesindeki mıcırların neredeyse yarısı kaldı. Zeytin bahçesinin sahibi Ali Alp, ağaçları kurumadan yetkililerden yardım bekliyor.

#4
Foto - Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Yaklaşık 200 ağacın bulunduğu zeytin bahçesinin mıcırla kaplanması dron ile görüntülendi.

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Foto - Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Geçimini zeytincilik yaparak sağlayan Ali Alp duruma isyan ederek, "Ben bu tarlaya 1990 yılında fidanlarımı ektim. Domatesinden biberine, karpuzundan kavununa her şeyi ekiyordum. En son zeytin ektik, vaziyet bu şekilde. Bursa Beton firması tarlamı bu hale getirdi. Yukarıdan gelen atık malzemelerden dolayı benim zeytinliğim bu halde. Ağaçlarım kurumaya başladı. Bu topraklarda ne yetiştirebilirim ben. Bursa Beton firması yukarıda çalışma yapıyor. Atık malzemelerini veya satamadığı malzemeleri gelişigüzel dökünce yağış ile beraber yola iniyor. Orada da önlem almadıkları için, kepçe gelip yol açıyor. Atık malzemeler direkt olarak benim bahçeme geliyor. Tarlamın üzerinde ince bir makilik alan var.

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Foto - Zeytin ağaçları kaderlerine terk edildi

Onlar, makilik alanın atıkları tuttuğunu sanıyor ama tutmuyor. Kendilerine defalarca ikazda bulundum. Şuan burası çok kötü vaziyette. Ağaçlarım kuruyor, hiçbir şey yetiştiremiyorum burada. Kendileri tarlamı temizlemek için kepçe getirdi. Biz de traktör getirdik, hiçbirinin parasını karşılamadılar. Biz bu ağaçlar ile geçiniyoruz, benim gibi bir sürü mağdur komşum var. Tarlam resmen şantiye alanına döndü. Kaymakamlığın, belediyenin bir çözüm bulmasını istiyorum. Ben Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü de aradım. Ben bu mıcırları kaldırmazsam ağaçlarımın hepsi kuruyacak. Toprak tamamen verimliliğini yitirdi. Hiçbir şey yetişmez artık burada. Her taraf taş oldu. Yetkililer hala gelmediler, ağaçlar kuruduktan sonra mı gelecekler. Ben bir an önce yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyorum. Ben para da istemiyorum, benim toprağımı elverişli hale getirsinler yeter.” ifadelerine yer verdi.

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