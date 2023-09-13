Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Zerdeçal maskesi kullananlar maske sonucunda karşılaştıkları sonuçlar ile ilgili memnuniyetlerini ifade etmektedir. Zerdeçal, maliyet olarak düşük fiyatla ancak cilt problemleri için oldukça etkili ve başarılı sonuçların elde edildiği bir üründür. Günümüzde birçok kişi doğal ve bitkisel yöntemlerle deride meydana gelen deformasyonları gidermektedir. Zerdeçal maskesi kullananlar, internet sayfaları üzerinde yorumlarını bildirmiştir. Zerdeçal maskesi kullananların yorumları şöyledir: Leke ve kırışıklıklar için çok etkili bir maskedir. Evde bulunan malzemelerle yüzümdeki kuruluktan kurtuldum. Maske uyguladıktan kısa süre içerisinde yüzümdeki değişimleri arkadaşlarım ve çevremdekiler hemen fark etti. Zerdeçal Maskesi Cilt Beyazlatma! Zerdeçal maskesi cilt beyazlatma yöntemi geçmişten günümüze kadar kullanılan tekniklerden birisidir. Zerdeçal, yüzde meydana gelen sivilce, siyah nokta, karışıklık, kuruluk gibi birçok sorunun giderilmesi için kullanılan bir üründür. Zerdeçal maskesi için cilt beyazlatma tarifi şöyledir: Malzemeler! Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu. 2 çorba kaşığı un. 1 tatlı kaşığı bal. Yağlı ciltler için 2 yemek kaşığı yoğurt ve birkaç damla limon suyu. Kuru ciltler için 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya badem yağı. Yapılışı: Zerdeçal ve balı bir kap içerisine alın ve güzelce karıştırın. Daha sonra cilt tipinize uygun şekilde diğer malzemeleri de ekleyerek krem haline getirin. Bu karışımı cildinize güzelce sürün. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile güzelce yıkayın.