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Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

2023-09-13 22:42:10
Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Zerdeçal maskesi nedir nasıl yapılır doğal ve bitkisel maske tercih eden kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisidir. Zerdeçal, kişilere sağladığı faydaları ile harika bir bitkidir. Zerdeçal, yemeklerde kullanılmasının yanı sıra birçok doğal ve bitkisel ürünler ile bir araya getirilerek kişilerdeki cilt problemleri için maskeler yapılır.

#1
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Vücutta iltihap oluşumu birçok hastalığa davetiye çıkarır. Zerdeçal içindeki kürkümin sayesinde vücudun iyileşmesine katkı sağlar. Zerdeçal maskesi! 1 yemek kaşığı toz zerdeçal. 1 yemek kaşığı bal. 1 tatlı kaşığı süt. 1 yemek kaşığı limon suyu. 1 tatlı kaşığı sirke. Yapılışı: Zerdeçal, bal, süt, limon suyu ve sirke bir kap içerisine alınarak güzelce karıştırın. Homojen bir yapı elde ettikten sonra uygulamak istediğiniz bölgeleri güzelce sürün. Ortalama yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzden çıkarın. Bu maskenin, 3-4 günde bir uygulanması gerekir.

#2
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Aleo Vera Zerdeçal Maskesi! Aloe vera zerdeçal maskesi günümüzde cilt problemlerini giderilmesi için tercih edilen en popüler maskelerden birisidir. Zerdeçal ve aloe vera bitkisi, mucizevi özelliklere sahiptir. Aloe vera zerdeçal maskesi: 5 mililitre zerdeçal özütü. 100 gram aloe vera jeli. Yapılışı: Aloe vera jeli ve zerdeçal özütü bir kap içerisine alınarak aloe vera jeli çözülene kadar güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı buzdolabına koyarak ortalama yarım saat bekleyin. Daha sonra yüzünüzde problem bulunan bölgeye güzelce sürün. Daha sonra ılık suyla güzelce yıkayın. Bu işlemi, sabah veya yatmadan önce uygulayabilirsiniz.

#3
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Kırışıklıklar İçin Zerdeçal Maskesi! Kırışıklar için zerdeçal maskesi yüzde meydana gelen kırışıklıkları giderilmesi için tercih edilen bir maskedir. Kişilerde belirli nedenlerden dolayı yüz, el, kol gibi belirli bölgelerde karışıklıklar meydana gelir. Kırışıklıkların giderilmesinde evde kullanılan malzemeleri kullanmak mümkündür. Kırışıklar için zerdeçal maskesi şöyledir: Malzemeler: 5 mililitre zerdeçal özütü. 100 mililitre E vitamini. Yapılışı: Zerdeçal ve E vitamini bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Elde edilen karışımı, bir süre dolapla bekletin. Sonra kırışıklığın bulunduğu bölgelere karışımı, masaj eşliğinde güzelce uygulayın. Bu işlemi gece yatmadan önce uygulanması daha doğru olacaktır. Gece yatmadan yüzünüze güzelce sürün ve sabahleyin ılık suyla güzelce durulayın.

#4
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Yeşil Çay Zerdeçal Maskesi! Yeşil çay zerdeçal maskesi düzenli olarak uygulandığında ciltte meydana gelen birçok deformasyonun giderilmesi için oldukça etkili bir maskedir. Yeşil çay zerdeçal maskesi şöyledir: Malzemeler: Yarım çay kaşığı zerdeçal. 1 çay kaşığı kadar nohut unu. 2 çay kaşığı taze yeşil çay. Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın ve homojen bir karışım olana kadar devam edin. Elde edilen karışımı, yüzünüze ortalama 20 dakika kadar bekledikten sonra soğuk suyla yüzünüzü güzelce durulayın. Bu işlemi, 3-4 günde bir uygulayın.

#5
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Kuru Ciltler İçin Zerdeçal Maskesi! Kuru ciltler için zerdeçal maskesi kolay ve pratik bir şekilde hazırlanan etkili ve başarılı sonuçlar elde edilen bir maskedir. Kuru ciltler için zerdeçal maskesi: Malzemeler: 1 çay kaşığı zerdeçal. 1 çay kaşığı bal. 2 çorba kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın ve krem haline getirin. Elde edilen karışımı istenilen bölgelere sürerek ortalama 20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra güzelce bol su ile yıkayıp durulayın.

#6
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Yağlı Ciltler İçin Zerdeçal Maskesi! Yağlı ciltler için zerdeçal maskesi ile yüzde meydana gelen yağlanma problemi giderilebilir. Zerdeçal ile farklı ürünler kullanılarak ciltteki birçok deformasyonun giderilmesi mümkündür. Yağlı ciltler için zerdeçal maskesi şöyledir: Malzemeler! 1 çay kaşığı zerdeçal. 2 çorba kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı bal. 1 kaç damla limon suyu. Yapılışı: Yoğurt hariç, tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Daha sonra içerisine belirlenen miktarda yoğurdu da ekleyerek krem kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze güzelce sürün. 20-25 dakika bekledikten sonra yüzünüzü bol su ile durulayın. Bu maske düzenli olarak uygulandığında kısa içerisindeki yüzde oluşan parlama gibi sorunlar kaybolur.

#7
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Zerdeçal maskesi kullananlar maske sonucunda karşılaştıkları sonuçlar ile ilgili memnuniyetlerini ifade etmektedir. Zerdeçal, maliyet olarak düşük fiyatla ancak cilt problemleri için oldukça etkili ve başarılı sonuçların elde edildiği bir üründür. Günümüzde birçok kişi doğal ve bitkisel yöntemlerle deride meydana gelen deformasyonları gidermektedir. Zerdeçal maskesi kullananlar, internet sayfaları üzerinde yorumlarını bildirmiştir. Zerdeçal maskesi kullananların yorumları şöyledir: Leke ve kırışıklıklar için çok etkili bir maskedir. Evde bulunan malzemelerle yüzümdeki kuruluktan kurtuldum. Maske uyguladıktan kısa süre içerisinde yüzümdeki değişimleri arkadaşlarım ve çevremdekiler hemen fark etti. Zerdeçal Maskesi Cilt Beyazlatma! Zerdeçal maskesi cilt beyazlatma yöntemi geçmişten günümüze kadar kullanılan tekniklerden birisidir. Zerdeçal, yüzde meydana gelen sivilce, siyah nokta, karışıklık, kuruluk gibi birçok sorunun giderilmesi için kullanılan bir üründür. Zerdeçal maskesi için cilt beyazlatma tarifi şöyledir: Malzemeler! Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu. 2 çorba kaşığı un. 1 tatlı kaşığı bal. Yağlı ciltler için 2 yemek kaşığı yoğurt ve birkaç damla limon suyu. Kuru ciltler için 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya badem yağı. Yapılışı: Zerdeçal ve balı bir kap içerisine alın ve güzelce karıştırın. Daha sonra cilt tipinize uygun şekilde diğer malzemeleri de ekleyerek krem haline getirin. Bu karışımı cildinize güzelce sürün. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile güzelce yıkayın.

#8
Foto - Zerdeçal maskesi nedir? Nasıl yapılır? Tek seferde öyle bir büyük katkısı var ki! Gelin böyle birlikte yapalım

Zerdeçal Maskesi Şems Aslan! Zerdeçal maskesi Şems Aslan tarafından yapılan ve birçok çift problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Yapılan bu maskeler ile kişiler, daha canlı ve daha dinamik bir cilt yapısı oluşturur. Şems Aslan zerdeçal maskesi şöyledir: Malzemeler: 1 çay kaşığı toz zerdeçal. 2 kaşık pirinç unu. Süt. 1 çay kaşığı jojoba yağı. Yapılışı: Toz zerdeçalı, pirinç ununu ve jojoba yağının bir kap içerisine alarak karıştırın. Daha sonra kıvam alana kadar yavaş yavaş sütü ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı, cildinize güzelce uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın. Bu maskenin düzenli olarak 7 günde bir tekrarlanması gerekir. Dipnot: zerdeçal ciltten nasıl çıkar konusu zerdeçal maskesi yapan kişilerin merak ettiği hususlardan birisidir. Zerdeçal maskesi sonrasında yüzde meydana gelen sarı rengi çıkarmak için cildinizi ılık suyla bolca yıkayın. Banyoda narince yüz kesesi yaparak zerdeçal lekesini çıkarabilirsiniz. Zerdeçal Ne İşe Yarar? Zerdeçal günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkan,pek çok alanda kullanılan bir bitkidir.Zerdeçalın insan vücuduna faydaları oldukça fazladır.Özellikle tıpta kullanım alanları çok fazladır. Mevsimsel ve kronik hastaların,kanser hastalarının,kalp ve damar hastalıklarının iyileşme sürecini kolaylaştır.Mevcut hastalarda ise tedavi sürecini destekler.

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