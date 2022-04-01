Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı! Oradan saldıracaklar

Rusların bazı bölgelerden çıkarıldığını fakat yine de tedbirli olduklarını aktaran Zelenskiy, “Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Polis ve Ulusal Muhafızlar ve istihbarat iyi durumda. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Kiev’in kuzeyinde, Çernihiv’de, Sumi Bölgesi’nde işgalcilerin çıkarılması devam ediliyor. Ancak bunun Rus ordusunun bir taktiksel bir manevrası olduğunu anlamalıyız. Ne planladıklarını ne yaptıklarını biliyoruz. Onlara karşı zafer elde ettiğimiz yerlerden uzaklaşıp diğer önemli noktalara odaklandıklarını biliyoruz. Bizim için zor olabilecek yerlere. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekir. Daha ileride savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi elde etmek için hala çok zor bir yolumuz var” diye konuştu