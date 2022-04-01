2022-04-01 08:06:34 Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı! Oradan saldıracaklar
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 37'nci güne girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun yeni planını açıkladı. 'Geri çekilmenin Rus ordusunun bir taktiksel bir manevrası olduğunu anlamalıyız' diyen Zelenskiy, ,''Ne planladıklarını ne yaptıklarını biliyoruz. Onlara karşı zafer elde ettiğimiz yerlerden uzaklaşıp diğer önemli noktalara odaklandıklarını biliyoruz. Bizim için zor olabilecek yerlere. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekir.'' dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine saldırılarına dönük son duruma dair açıklamalarda bulundu.