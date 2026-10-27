Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda bir üniversite binası, öğrenci yurtları, konutlar ve park halindeki üç araç hasar gördü, ticari olmayan bir bina ise kısmen yıkıldı. Gece saatlerinde devam eden saldırılarda ise konut dışı binalarda iki ayrı yangın meydana geldi. Yangınlar acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.