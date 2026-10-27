Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesinin 11 bölgesindeki enerji, lojistik ve kentsel altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Kiev'de bir üniversitenin kampüsünün ve çevresindeki alanın hedef alındığını aktaran Zelenskiy, mevcut bilgilere göre burada, 5'i öğrenci ve üniversite personeli olmak üzere 12 kişinin yaralandığını belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırıda 16 adet balistik füze ve 280'den fazla insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktaran Zelenskiy, "Rusların, lojistik altyapımıza yönelik operasyonunda ciddi bir tırmanış yaşandı." ifadesini kullandı.