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Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

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Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, Başkent Kiev’e yapılan saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi. Devlet Başkanı Zelenskiy ise ölü sayısına hiç değinmeden 12 kişinin yaralandığını söyledi.

#1
Foto - Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

#2
Foto - Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda bir üniversite binası, öğrenci yurtları, konutlar ve park halindeki üç araç hasar gördü, ticari olmayan bir bina ise kısmen yıkıldı. Gece saatlerinde devam eden saldırılarda ise konut dışı binalarda iki ayrı yangın meydana geldi. Yangınlar acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

#3
Foto - Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının kentin etkilenen bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

#4
Foto - Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesinin 11 bölgesindeki enerji, lojistik ve kentsel altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Kiev'de bir üniversitenin kampüsünün ve çevresindeki alanın hedef alındığını aktaran Zelenskiy, mevcut bilgilere göre burada, 5'i öğrenci ve üniversite personeli olmak üzere 12 kişinin yaralandığını belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırıda 16 adet balistik füze ve 280'den fazla insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktaran Zelenskiy, "Rusların, lojistik altyapımıza yönelik operasyonunda ciddi bir tırmanış yaşandı." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Zelenskiy ölü sayısını gizlemeye mi çalıştı? Ukrayna'dan peş peşe farklı açıklamalar

Zelenskiy'nin ölü sayısına neden değinmediği merak konusu oldu.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Ukrayna'ya milyarlar akıyor..... Zelenskiy ve şürekası bunu iç ediyor.... Alman basınına göre gider ayak ada satın almışlar..... Savaşlarla Dünya ekonomisini sarsanlara böylece göz yumuluyor....
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