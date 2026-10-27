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ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

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ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

ABD’nin eski Somali Büyükelçisi Larry Andre, Türkiye'nin ülkedeki attığı adımlarla ilgili olarak çarpıcı bir açıklamada bulundu.

#1
Foto - ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

Türkiye, Somali’deki etkisini savunma, deniz güvenliği ve enerji alanlarındaki hamleleriyle genişletiyor. Ankara ile Mogadişu arasında 2024’te imzalanan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşması kapsamında Türkiye, Somali donanmasının eğitimi ve güçlendirilmesine destek verirken, ülkedeki askerî eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

#2
Foto - ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

Enerji alanında ise Türkiye’nin Çağrı Bey sondaj gemisi, Somali açıklarında ülkenin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj faaliyetini yürütmek üzere görevlendirildi.

#3
Foto - ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

Ankara’nın uzay limanı projesi de dâhil olmak üzere yürüttüğü girişimler, Türkiye-Somali ilişkilerinin askerî iş birliğinin ötesine geçerek enerji ve teknoloji alanlarına uzandığını gösteriyor.

#4
Foto - ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

Geçtiğimiz günlerde konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’nin Batılı ülkelerin göze alamayacağı riskleri üstlendiğini ve Mogadişu’ya her türlü desteği sağladığını ifade etti.

#5
Foto - ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler

ABD’nin eski Somali Büyükelçisi Larry Andre, Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerin asla taviz vermeyeceğini belirterek şunları söyledi: Türkiye Somali’de her şeyini ortaya koydu. Şu aşamada geri adım atacağına dair herhangi bir işaret görmüyorum.

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