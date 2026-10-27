ABD'li diplomat Larry Andre'den olay itiraf: Türkiye orada her şeyini ortaya koydu, asla çekilmezler
ABD’nin eski Somali Büyükelçisi Larry Andre, Türkiye'nin ülkedeki attığı adımlarla ilgili olarak çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin eski Somali Büyükelçisi Larry Andre, Türkiye'nin ülkedeki attığı adımlarla ilgili olarak çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Türkiye, Somali’deki etkisini savunma, deniz güvenliği ve enerji alanlarındaki hamleleriyle genişletiyor. Ankara ile Mogadişu arasında 2024’te imzalanan savunma ve ekonomik iş birliği anlaşması kapsamında Türkiye, Somali donanmasının eğitimi ve güçlendirilmesine destek verirken, ülkedeki askerî eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.
Enerji alanında ise Türkiye’nin Çağrı Bey sondaj gemisi, Somali açıklarında ülkenin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj faaliyetini yürütmek üzere görevlendirildi.
Ankara’nın uzay limanı projesi de dâhil olmak üzere yürüttüğü girişimler, Türkiye-Somali ilişkilerinin askerî iş birliğinin ötesine geçerek enerji ve teknoloji alanlarına uzandığını gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’nin Batılı ülkelerin göze alamayacağı riskleri üstlendiğini ve Mogadişu’ya her türlü desteği sağladığını ifade etti.
ABD’nin eski Somali Büyükelçisi Larry Andre, Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerin asla taviz vermeyeceğini belirterek şunları söyledi: Türkiye Somali’de her şeyini ortaya koydu. Şu aşamada geri adım atacağına dair herhangi bir işaret görmüyorum.
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