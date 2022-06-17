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Dünya
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Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı

2022-06-17 11:38:15
Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Tarihi ziyarete ise Zelenski ile Macron'un objektiflere yansıyan görüntüleri damga vurdu. Fransız liderin bütün çabalarına rağmen, Zelenski soğuk tavrını değiştirmedi. Daha önce yaptığı açıklamalar ile Ukrayna'yı kızdıran Macron'dan ise geri adım geldi.

#1
Foto - Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken başkent Kiev Batılı liderlere ev sahipliği yaptı. Ziyaret, Macron, Scholz ve Draghi'nin 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu. Tarihi ziyarete ise Macron ve Zelenski'nin sarıldığı anlar damgasını vurdu. Arabulucu görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron 'Ukrayna'nın Rusya ile 'müzakere etmesi gerekeceğini' söylemiş ve Vladimir Putin ile müzakere etme çağrısı yapmıştı.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken başkent Kiev Batılı liderlere ev sahipliği yaptı. Ziyaret, Macron, Scholz ve Draghi'nin 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu. Tarihi ziyarete ise Macron ve Zelenski'nin sarıldığı anlar damgasını vurdu. Arabulucu görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron 'Ukrayna'nın Rusya ile 'müzakere etmesi gerekeceğini' söylemiş ve Vladimir Putin ile müzakere etme çağrısı yapmıştı.

#2
Foto - Daha önce Fransa'nın rolünü 'arabulucu bir güç' olarak tanımlayan Macron 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim' demişti.

Daha önce Fransa'nın rolünü 'arabulucu bir güç' olarak tanımlayan Macron 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim' demişti.

#3
Foto - KİEV'DE GERİ ADIM ATTI Tepkilere neden olan bu açıklamaların ardından Macron söylem değiştirdi. Macron burada yaptığı açıklamada 'Ukrayna savaşı kazanmalı' ifadesine yer verdi. Newsweek bu gelişmeyi 'Macron gelen tepkilerden sonra 'Ukrayna savaşı kazanmalı' dedi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

KİEV'DE GERİ ADIM ATTI Tepkilere neden olan bu açıklamaların ardından Macron söylem değiştirdi. Macron burada yaptığı açıklamada 'Ukrayna savaşı kazanmalı' ifadesine yer verdi. Newsweek bu gelişmeyi 'Macron gelen tepkilerden sonra 'Ukrayna savaşı kazanmalı' dedi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

#4
Foto - ZELENSKİ'NİN TEPKİSİ VİRAL OLDU Ancak Macron'un bu sözleri Zelenski'yi membun etmişe benzemiyor. Daha önceki açıklamaları ile Kiev'in tepkisini çeken Macron, Zelenski tarafından pek de hoş karşılanmadı.

ZELENSKİ'NİN TEPKİSİ VİRAL OLDU Ancak Macron'un bu sözleri Zelenski'yi membun etmişe benzemiyor. Daha önceki açıklamaları ile Kiev'in tepkisini çeken Macron, Zelenski tarafından pek de hoş karşılanmadı.

#5
Foto - İki liderin kucaklaştığı anda Zelenski'nin asık suratı objektiflere yansıdı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. İngiliz Mirror gazetesindeki haberde 'Zelenski, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev'de bir araya geldiğinde etkilenmiş görünmüyordu' ifadesine yer verildi.

İki liderin kucaklaştığı anda Zelenski'nin asık suratı objektiflere yansıdı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. İngiliz Mirror gazetesindeki haberde 'Zelenski, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kiev'de bir araya geldiğinde etkilenmiş görünmüyordu' ifadesine yer verildi.

#6
Foto - AB ÜYELİĞİNE DESTEK: STATÜ ACİLEN VERİLMELİ Öte yandan Batılı liderler ortak açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vererek, Ukrayna'nın adaylık statüsünün 'acilen' verilmesi gerektiğini belirtti. Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Schulz,

AB ÜYELİĞİNE DESTEK: STATÜ ACİLEN VERİLMELİ Öte yandan Batılı liderler ortak açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vererek, Ukrayna'nın adaylık statüsünün 'acilen' verilmesi gerektiğini belirtti. Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Schulz, "Ukrayna Avrupa ailesine ait" dedi ancak Birlik üyesi olabilmesi için tüm üyelik kriterlerini karşılaması gerektiğini hatırlattı.

#7
Foto - Zelenski Rusya'nın süregiden saldırıları

Zelenski Rusya'nın süregiden saldırıları "birleşmiş bir Avrupa'ya karşı bir savaş" olarak niteledi ve en etkili silahın "birlik" olduğunu söyledi. Ukrana lideri Batı'dan daha fazla ağır silah talebini de yineledi.

#8
Foto - UKRAYNA BU SÖZLERLE CEVAP VERMİŞTİ Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' demişti.

UKRAYNA BU SÖZLERLE CEVAP VERMİŞTİ Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' demişti.

#9
Foto - 'MACRON KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ' Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger Macron'un bu sözlerine 'kendisini küçük düşüren Macron'dur' sözleri ile tepki göstermişti. Demokrat Parti'nin Kaliforniya Temsilcisi Ted Lieu ise 'Macron'un bu konuşması Putin'in ve Ukrayna'daki savaşın temelden yanlış anlaşıldığını gösteriyor' demişti.

'MACRON KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ' Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger Macron'un bu sözlerine 'kendisini küçük düşüren Macron'dur' sözleri ile tepki göstermişti. Demokrat Parti'nin Kaliforniya Temsilcisi Ted Lieu ise 'Macron'un bu konuşması Putin'in ve Ukrayna'daki savaşın temelden yanlış anlaşıldığını gösteriyor' demişti.

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