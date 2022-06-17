2022-06-17 11:38:15 Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Tarihi ziyarete ise Zelenski ile Macron'un objektiflere yansıyan görüntüleri damga vurdu. Fransız liderin bütün çabalarına rağmen, Zelenski soğuk tavrını değiştirmedi. Daha önce yaptığı açıklamalar ile Ukrayna'yı kızdıran Macron'dan ise geri adım geldi.