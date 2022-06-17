Zelenski'nin tepkileri viral oldu! Macron’un suratına bakmadı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken başkent Kiev Batılı liderlere ev sahipliği yaptı. Ziyaret, Macron, Scholz ve Draghi'nin 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'ya ilk ziyareti oldu. Tarihi ziyarete ise Macron ve Zelenski'nin sarıldığı anlar damgasını vurdu. Arabulucu görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron 'Ukrayna'nın Rusya ile 'müzakere etmesi gerekeceğini' söylemiş ve Vladimir Putin ile müzakere etme çağrısı yapmıştı.