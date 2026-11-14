Bakan Tekin, COP31 kapsamındaki oturumda konuştu: Tabiat mirasını sahiplenecek nesiller yetiştiriyoruz

İnsanlığın zamanla doğayı kendisinden bağımsız bir düzen olarak görmek yerine kontrol edilebilir bir kaynak olarak değerlendirmeye başladığını ifade eden Tekin, çevre sorunlarının çözümünde eğitim sistemlerinin önemli rol üstlendiğini söyledi. Makineler her yıl daha az enerjiyle çalışır hale gelirken insanlığın toplam tüketiminin artmaya devam ettiğini dile getiren Tekin, şöyle konuştu: "Tabiata bakışımız değişmedikçe, elimizdeki araçları ne kadar geliştirirsek geliştirelim, tabiatın tahribinin geçici bir arıza olmaktan çıkıp çağımızın müzmin bir alışkanlığına dönüşmesinden endişe ediyorum açıkçası. Zihinlere bu denli derinden yerleşmiş bir bakışı kanunların ve taahhütlerin tek başına değiştiremeyeceğine, onu ancak yeni bir neslin zihninde ve gönlünde dönüştürebileceğimize inanıyorum. O yüzden eğitim sistemlerimizin bu konuya odaklanmasına inanıyorum."