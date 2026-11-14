Bakan Tekin, COP31 kapsamındaki oturumda konuştu: Tabiat mirasını sahiplenecek nesiller yetiştiriyoruz

GENÇLERİN SESİ COP31’E TAŞINDI: Tabiatı yerinde tanıyıp, sorunları kendi derdi gibi bilen gençlerin, sorunlara karşı verilecek kararların dışında kalmak istemediklerini ifade eden Tekin, bugün iklim üzerine alınan her kararın en ağır sonuçlarını onların yaşayacağını belirtti. Bu doğrultuda gençlerin sesini COP31'e de taşıdıklarını anlatan Tekin, "Lise öğrencilerimiz illerinde bir araya gelerek kendi iklim bildirgelerini hazırladı, 30 ilimizden gelen görüş ve öneriler ülke çapında organize ettiğimiz Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda ortak bir bildirgeye dönüştü. Söz konusu metin, konferans boyunca Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca olarak okunacak. 81 ilimizi temsil eden genç iklim delegelerimiz de fikirlerini panellerde karar alıcılarla yüz yüze paylaşacak." diye konuştu.