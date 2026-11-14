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Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

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Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

Azerbaijan Airlines (AZAL), Türkiye uçuşlarıyla ilgili kritik bir karara imza attı. AZAL Sabiha Gökçen uçuşlarını durduruyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

Azerbaijan Airlines (AZAL), 3 Ocak 2027 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na düzenlediği seferleri durdurma kararı aldı. Şirket, bu tarihten sonra İstanbul uçuşlarını yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirecek. Kararın nedeni konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#2
Foto - Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

AirportHaber’in edindiği bilgilere göre Azerbaycan’ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Azerbaijan Airlines, İstanbul operasyonlarında önemli bir değişikliğe gidiyor.

#3
Foto - Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

AZAL, 3 Ocak 2027 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’na düzenlediği Bakü seferlerini durduracak. Şirketin bu tarihten sonraki İstanbul uçuşları yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

AZAL halihazırda İstanbul’da hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Bakü seferleri düzenliyor. Alınan yeni kararla birlikte şirketin çift havalimanı operasyonu sona erecek ve İstanbul trafiği İstanbul Havalimanı’nda toplanacak. Sabiha Gökçen’den gerçekleştirilen seferlerin 3 Ocak sonrasında durdurulmasıyla birlikte AZAL’ın İstanbul’daki tüm uçuş operasyonu İstanbul Havalimanı üzerinden sürdürülecek.

#5
Foto - Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

Azerbaijan Airlines’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonlarını neden sonlandırdığı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın ticari, operasyonel veya slot planlamasına ilişkin bir gerekçeye dayanıp dayanmadığı bilinmiyor. Şirketin önümüzdeki dönemde konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu

#6
Foto - Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar

Azerbaijan Airlines, Bakü-Sabiha Gökçen seferlerine Mayıs 2012’de başlamıştı. 3 Ocak 2027 itibarıyla uçuşların durdurulmasıyla birlikte şirketin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yaklaşık 15 yıllık operasyonu sona erecek. AZAL, İstanbul-Bakü hattındaki uçuşlarını ise İstanbul Havalimanı üzerinden sürdürmeye devam edecek.

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