Azerbaycan devinden dikkat çeken Türkiye kararı: Uçuşları durduruyorlar
Azerbaijan Airlines (AZAL), Türkiye uçuşlarıyla ilgili kritik bir karara imza attı. AZAL Sabiha Gökçen uçuşlarını durduruyor. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Azerbaijan Airlines (AZAL), Türkiye uçuşlarıyla ilgili kritik bir karara imza attı. AZAL Sabiha Gökçen uçuşlarını durduruyor. İşte detaylar...
Azerbaijan Airlines (AZAL), 3 Ocak 2027 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na düzenlediği seferleri durdurma kararı aldı. Şirket, bu tarihten sonra İstanbul uçuşlarını yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirecek. Kararın nedeni konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AirportHaber’in edindiği bilgilere göre Azerbaycan’ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Azerbaijan Airlines, İstanbul operasyonlarında önemli bir değişikliğe gidiyor.
AZAL, 3 Ocak 2027 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’na düzenlediği Bakü seferlerini durduracak. Şirketin bu tarihten sonraki İstanbul uçuşları yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirilecek.
AZAL halihazırda İstanbul’da hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Bakü seferleri düzenliyor. Alınan yeni kararla birlikte şirketin çift havalimanı operasyonu sona erecek ve İstanbul trafiği İstanbul Havalimanı’nda toplanacak. Sabiha Gökçen’den gerçekleştirilen seferlerin 3 Ocak sonrasında durdurulmasıyla birlikte AZAL’ın İstanbul’daki tüm uçuş operasyonu İstanbul Havalimanı üzerinden sürdürülecek.
Azerbaijan Airlines’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonlarını neden sonlandırdığı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın ticari, operasyonel veya slot planlamasına ilişkin bir gerekçeye dayanıp dayanmadığı bilinmiyor. Şirketin önümüzdeki dönemde konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu
Azerbaijan Airlines, Bakü-Sabiha Gökçen seferlerine Mayıs 2012’de başlamıştı. 3 Ocak 2027 itibarıyla uçuşların durdurulmasıyla birlikte şirketin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yaklaşık 15 yıllık operasyonu sona erecek. AZAL, İstanbul-Bakü hattındaki uçuşlarını ise İstanbul Havalimanı üzerinden sürdürmeye devam edecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23