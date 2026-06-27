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Ekonomi
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Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

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Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

Dünyanın finans devlerinden UBS, altın piyasasının ezberini bozan radikal bir analiz yayımlayarak ons fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin 200 dolara fırlayacağını öngördü. Mevcut fiyat dalgalanmalarını geçici bir sıkışma olarak değerlendiren banka, yatırımcıları düşüşleri "kaçırılmayacak bir alım fırsatı" olarak görmeye çağırdı. Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar altında altının güvenli liman olma özelliğini daha da güçlendireceğine dikkat çekiyor.

#1
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

ABD Merkez Bankası'nın politikaları piyasaları baskılarken, İsviçreli bankacılık devi UBS tüm tahminleri altüst eden bir rapor yayımlayarak ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin 200 dolara fırlayacağı tahmininde bulundu ve mevcut düşüşleri "kaçırılmayacak bir alım fırsatı" olarak niteledi. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği yönündeki endişeler altını baskılamayı sürdürürken, küresel finansın devlerinden UBS (Union Bank of Switzerland) ezber bozan bir analiz yayımladı. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının geçici olduğunu belirten banka, altın yatırımcılarını heyecanlandıracak cinsten radikal bir yükseliş öngördü.

#2
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

UBS tarafından paylaşılan raporda, altındaki son gerilemelerin sarı metalin 2026 Ocak ayında test ettiği tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 26 oranında bir uzaklaşma anlamına geldiği ifade edildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin, reel getirilerdeki artışın ve ABD dolarının dönemsel olarak güçlenmesinin altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği belirtilen analizde, fiyatların yakın vadede 3 bin 850 ile 4 bin dolar bandında sıkışabileceği öngörüldü.

#3
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

Raporda bu dönemsel seyir şu sözlerle ifade edildi: "Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti."

#4
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

Kısa vadeli baskılara rağmen İsviçreli dev banka, altının uzun vadeli güvenli liman rüştünü sonuna kadar koruduğunu ilan etti. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, hisse senedi piyasalarında stresin arttığı, enflasyonist sürprizlerin yaşandığı ve itibari para birimlerine (kağıt paralara) olan küresel güvenin zedelendiği dönemlerde altının sunduğu portföy çeşitlendirmesi avantajına güçlü bir vurgu yapıldı.

#5
Foto - Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

UBS analistleri, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons altının 5 bin 200 dolar seviyesine doğru güçlü bir ralli başlatmasını beklediklerini belirterek yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: "Hisse senedi piyasası stresi, jeopolitik belirsizlik, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde sarı metalin sunduğu çeşitlendirme avantajlarını beğeniyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5 bin 200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz."

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