Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak
Dünyanın finans devlerinden UBS, altın piyasasının ezberini bozan radikal bir analiz yayımlayarak ons fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin 200 dolara fırlayacağını öngördü. Mevcut fiyat dalgalanmalarını geçici bir sıkışma olarak değerlendiren banka, yatırımcıları düşüşleri "kaçırılmayacak bir alım fırsatı" olarak görmeye çağırdı. Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar altında altının güvenli liman olma özelliğini daha da güçlendireceğine dikkat çekiyor.