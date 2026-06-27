Dev bankadan altın için olay tahmin: Fırsatı kaçıranlar uyku uyuyamayacak

ABD Merkez Bankası'nın politikaları piyasaları baskılarken, İsviçreli bankacılık devi UBS tüm tahminleri altüst eden bir rapor yayımlayarak ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin 200 dolara fırlayacağı tahmininde bulundu ve mevcut düşüşleri "kaçırılmayacak bir alım fırsatı" olarak niteledi. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği yönündeki endişeler altını baskılamayı sürdürürken, küresel finansın devlerinden UBS (Union Bank of Switzerland) ezber bozan bir analiz yayımladı. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının geçici olduğunu belirten banka, altın yatırımcılarını heyecanlandıracak cinsten radikal bir yükseliş öngördü.