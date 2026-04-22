Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı

Türkiye'nin petrol sondajına başladığı Somali sularında sıcak saatler yaşanıyor. Bölgede korsanlar devasa bir gemiyi kaçırdı.

Foto - Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Panama'ya ait olduğu belirtilen yük gemisi, Puntland açıklarında kıyıya yakın seyir halindeyken silahlı korsanlar tarafından ele geçirildi.

Foto - Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı

Gemide 17 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, personelin sağlık durumu ve geminin götürüldüğü yer hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Foto - Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı

Olay, Somali kıyılarında son dönemde artan güvenlik endişelerinin gölgesinde yaşandı.

Foto - Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı

Özellikle yerel balıkçılar, yabancı balıkçı gemilerinin yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunduğunu ve deniz kaynaklarını tükettiğini belirterek, sık sık şikayette bulunuyor.

Foto - Türkiye'nin petrol aradığı sularda sıcak saatler! Dev gemi kaçırıldı

Somali açıklarında korsanlık, 2000'li yılların sonlarında küresel ticareti tehdit eden önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiş, uluslararası deniz kuvvetlerinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı
Gündem

Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına 'okulu tarayacağım' mesajı atarak tehditte bulunduğu için gözal..
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!'
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!'

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki sahibi olmadığı alanlarda uluslararası hukuka aykırı haritalar yayıml..
Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu
Gündem

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gerilimi düşürmek adına yürütülen diplomasi trafiğinde beklenmedik bir çıkış yaparak, İran yönetiminden ..
Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı!
Gündem

Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı!

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı.
Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu
Gündem

Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu

Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan, bebekleri uykusunda katleden Siyonist rejimin başı Netanyahu bile sustuğu noktada, CHP Genel Başkanı Öz..
AB’nin Türkiye düşmanlığını itiraf etti düzeltmeler peş peşe geldi Leyen'in pisliğini temizleme çabası
Teknoloji

AB’nin Türkiye düşmanlığını itiraf etti düzeltmeler peş peşe geldi Leyen'in pisliğini temizleme çabası

AB Komisyonu Başkanı Leyen'in Türkiye hakkındaki sözlerini düzelten AB Komisyon Sözcülüğü, "AB aday ülkesi Türkiye tartışmasız önemli bir or..
