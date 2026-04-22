Şaşkına çevirdi: Antik Mısır mumyasının içinden bakın ne çıktı: 2000 yıllık sır çözüldü!
Binlerce yıldır sargılarının altında ne sakladıkları bilinmeyen Antik Mısır mumyaları, modern tıbbın son teknolojisiyle ilk kez bu kadar net görüntülendi. Bir kuş sanılan gizemli paketin içinden çıkanlar ise araştırmacıları şaşkına çevirdi; işte tarihin tozlu sayfalarını dijital ortamda yeniden yazan o büyüleyici keşfin tüm detayları.
Eskiden bir mumyanın içini görmek demek, o paha biçilemez tarihi eserin sargılarını açmak ve kaçınılmaz olarak ona zarar vermek demekti. Ancak bugün, yaşayan insanlar için tasarlanan hastane teknolojileri, ölülerin sırlarını tek bir keten ipliğine bile dokunmadan gün yüzüne çıkarıyor.
Budapeşte'deki Semmelweis Tıp Tarihi Müzesi, koleksiyonundaki antik Mısır mumyalarını en gelişmiş BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarıyla tarayarak binlerce yıllık bir sessizliği bozdu.
Semmelweis Üniversitesi Görüntüleme Merkezi'nden radyolog Ibolyka Dudás, bu çalışmanın amacını "kalıntıların iç yapısını, olası anormallikleri ve kullanılan mumyalama tekniklerini en doğru şekilde anlamak" olarak özetliyor. Bu yöntem sayesinde, antik bedenler üzerinde hiçbir cerrahi müdahale yapılmadan adeta dijital bir otopsi gerçekleştiriliyor.
Araştırmanın en ilginç anlarından biri, dışarıdan ne olduğu asla anlaşılamayan gizemli bir paketin taranmasıyla yaşandı. Arkeologlar, antik Mısırlıların hayvan mumyalama geleneklerinden yola çıkarak bu paketin bir kuş ya da kopmuş bir insan başı olabileceğini tahmin ediyordu. Ancak yüksek çözünürlüklü taramalar acı gerçeği (veya komikliği) ortaya çıkardı: O gizemli paket aslında sadece bir insan ayağıydı.
Müzede bulunan mumyaların karbon testleri, bu kalıntıların bir kısmının MÖ 401 ile 259 yılları arasına tarihlendiğini gösteriyor. Yani karşımızdaki "hastalar", yaklaşık 2.400 yaşında. Modern teknolojinin sunduğu "foton sayımlı dedektörler", bu kadim dostlarımızın kemik yapısını ve doku kalıntılarını daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görmemizi sağlıyor.
BT taramaları sadece "içeride ne var?" sorusuna yanıt vermiyor; aynı zamanda antik Mısırlıların yaşam kalitesine dair çarpıcı veriler sunuyor. Yapılan ilk incelemelerde, bir mumyanın kemik yapısında ciddi osteoporoz (kemik erimesi) belirtilerine rastlandı.
Dünya genelindeki benzer çalışmalar, antik Mısır toplumunda artrit, anemi ve hatta kanser gibi hastalıkların ne kadar yaygın olduğunu göstermişti. Budapeşte'deki bu yeni taramalar da binlerce yıl önce yaşamış insanların hangi acıları çektiğini, beslenme alışkanlıklarını ve hatta nasıl öldüklerini anlamamıza yardımcı olacak. Mumyaların sargıları arasına gizlenmiş muskalar, paralar veya değerli taşlar da bu dijital röntgen sayesinde yerinden oynatılmadan tespit edilebiliyor.
Müze küratörü Krisztina Scheffer, modern görüntüleme teknolojisinin mumya araştırmalarında yeni bir perspektif açtığını vurguluyor. Binlerce yıllık buluntulara zarar vermeden bilgiye ulaşmak, hem etik hem de bilimsel açıdan büyük bir devrim niteliğinde.
Şu an analiz aşamasında olan verilerin, önümüzdeki dönemde antik Mısır'ın mumyalama teknikleri ve sosyal yaşamı hakkında ezber bozan makalelere dönüşmesi bekleniyor.
Görünen o ki, Antik Mısır'ın gizemlerini çözmek için artık piramitlerin derinliklerine inmek kadar, bir radyoloji laboratuvarının sessizliğinde dijital katmanlar arasında dolaşmak da büyük önem taşıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23