Şaşkına çevirdi: Antik Mısır mumyasının içinden bakın ne çıktı: 2000 yıllık sır çözüldü!

Araştırmanın en ilginç anlarından biri, dışarıdan ne olduğu asla anlaşılamayan gizemli bir paketin taranmasıyla yaşandı. Arkeologlar, antik Mısırlıların hayvan mumyalama geleneklerinden yola çıkarak bu paketin bir kuş ya da kopmuş bir insan başı olabileceğini tahmin ediyordu. Ancak yüksek çözünürlüklü taramalar acı gerçeği (veya komikliği) ortaya çıkardı: O gizemli paket aslında sadece bir insan ayağıydı.