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Dünya
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Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durdu!

2022-09-11 10:37:50
Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durdu!

Son dakika haberine göre, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu.

#1
Foto - Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durdu!

Ukrayna'nın nükleer operatörü, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son reaktörün elektrik geri geldikten sonra kapatıldığını söyledi. Santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom yaptığı açıklama ile Rusya'nın elindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durduğunu duyurdu. Telegram'da yayınlanan açıklamada Energoatom, altıncı ve son işleyen reaktörün ulusal şebekeden yerel saat ile 03.14'te ayrıldığı bilgisine yer verdi. Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında, “Santralin kapatılmasını gerektiren nedenler ortaya çıkarsa santrali kapatabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durdu!

UAEA 'DERHAL BİR GÜVENLİK BÖLGESİ KURULMALI' UYARISINDA BULUNMUŞTU Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), geçtiğimiz mart ayından bu yana Rusya’nın kontrolünde olan Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyareti sonrası rapor yayınlamıştı. Raporda, Hmelnitskaya, Rovenskaya ve Yujno-Ukrainskaya Nükleer Santrallerinin normal çalışmalarını sürdürdüğü ancak Zaporijya Nükleer Santrali'nde riskli bir durumun söz konusu olduğuna işaret edilmişti. Raporda, muhtemel risklerin ortadan kalkması için Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğrudan bağlantı kurulması için iletişim altyapısı gibi önemli altyapıların kurulması gerektiği vurgulanarak, "Çatışmaların en başından beri iletişim araçları ve kanalları bulunmadığı gözleniyor. Bu kritik eksiklik santralin uygun düzenleyici gözetim altında güvenli ve emniyetli şekilde çalışmasının desteklenmesi ve nükleer güvenlik alanındaki herhangi bir olaya yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkili şekilde müdahale edilmesinin sağlanması konusundaki mevcut sorunları yalnızca daha da derinleştiriyor" denilmişti.

#3
Foto - Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durdu!

BU SANTRAL NEDEN ÖNEMLİ? 1984 ve 1995 yılları arasında inşa edilen Zaporijya nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük nükleer santrali konumunda. Her biri 950 MW üreten altı reaktöre ve toplam 5 bin 700 MW çıkışa sahip olan tesis Ukrayna'nın enerjisinin 4'te 1'ini üretiyor. Tesis, Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka rezervuarının kıyısında, Güneydoğu Ukrayna'da Enerhodar'da yer alıyor. Nükleer santral Donbas bölgesinden yaklaşık 200 kilometre, Kiev'in 550 kilometre güney doğusunda yer alıyor.

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