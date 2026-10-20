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Ekonomi
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Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

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Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2027 asgari ücret için araştırmalar da başladı. Uzman isim Faruk Erdem, asgari ücret artışında bütçe üzerinden bir ipucunu değerlendirdi. İşte Erdem'in yeni asgari ücret için tahmini...

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#1
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

A Haber yayınında, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 28,4'lük tahminleri değerlendiren ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Bu tahminler tabii biraz enflasyonla ilgili ama ben birazdan bütçedeki bir veriden de bahsedeceğim. Ama önce şunlara bakalım. Genelde asgari ücret artışları enflasyonla olmuyor. Yani emeklinin, memurun maaşı evet enflasyona göre yapılıyor ama asgari ücret, komisyon toplanıyor, işçi, işveren ve hükümetten oluşan ve o komisyon değişik verileri değerlendirerek bir artış yapıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 yapılmıştı ama enflasyonla biraz uyumlu oluyor. Bazı yıllar enflasyonun 3-5 puan üzerinde yapılıyor. Bazı yıllar enflasyona daha yakın yapılıyor.

#2
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Şimdi 3 alternatif çıkarttık burada. Yüzde 25 olursa, brüt asgari ücret 41.288 lira civarında olacak, net asgari ücret de 35 bin lirayı geçmiş olacak. Yüzde 30 olursa 42.939 liraya çıkıyor brüt asgari ücret, net asgari ücret de 36.500" dedi.

#3
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Yüzde 28.4'lük hesabın ise OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini olduğunu belirten Erdem "Eğer bu tahminle uyumlu bir artış yapılırsa 42.410 lira oluyor, net asgari ücret de 36.049 lira oluyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Erdem, bütçe detayına da değerlendirmesinde yer vererek "Bütçe açıklandı. Bütçede bir veri yer alıyor. Bu veri... Bir süredir asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Yine diğer çalışanlar da asgari ücret kadar kısımdan maaşlarının yine damga vergisi ve gelir vergisi vermiyorlar. Hükümet bu gelir vergisini hükümet karşılıyor. Karşılayacağı bu para için bir kaynak ayırıyor bütçeye. Yani ben asgari ücret vergisi için şu kadar para ödeyeceğim diyor.

#5
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

İşte bu sene 2027 için 1 trilyon 470 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu geçtiğimiz yıl 1 trilyon 92 milyar liraydı. Yani baktığın zaman yüzde 33.70'lik bir artış yapılmış. Yani aslında bütçe hazırlanırken belki biraz tersinden mühendislik oluyor ama bütçe hazırlanırken şu öngörülmüş; yani yüzde 33.70'lik bir artış olacak bu vergi kaynağında. Yani asgari ücret aslında artacak.

#6
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Burada bir oran verilmiş. 2025'te bu oran yüzde 25'ti, yani bütçeye ayrılan kaynağın artırılması, asgari ücret yüzde 30 arttı. 2026'da bu oran yüzde 28.02'ydi, asgari ücret yüzde 27 arttı. Bu sene de yüzde 33.70, asgari ücret ne kadar artacak? Şu tabloya baktığın zaman bu ortaya konulan kaynakla genelde uyumlu bir asgari ücret artışı oluyor" dedi.

#7
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Bu detayla ilgili tahminde de bulunan Erdem "Buradan şu tahmini yapabiliriz; yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışı olacak. O da az önceki tablomuzda vardı. 36.500 lira civarında bir net asgari ücret ortaya çıkıyor yüzde 30 civarında bir bir artış olursa, hani brüt asgari ücret 42.939 lira, net asgari ücreti 36.500 lira.

#8
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Şu anda 33.030 lira brüt asgari ücret, 28.000 lira da net asgari ücret. Dolayısıyla aşağı yukarı bu bütçeden bize verilen ipucu aşağı yukarı yüzde 30 civarında bir asgari ücret artışının Aralık ayında bizi karşılayacağı yönünde" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Diğer yandan Erdem, komisyonun toplanacağını ve bir ay boyunca bunu konuşacağını da vurguladı. Erdem, "Bütçe bize her yıl bir ipucu veriyor" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

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