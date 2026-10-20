Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

Erdem, bütçe detayına da değerlendirmesinde yer vererek "Bütçe açıklandı. Bütçede bir veri yer alıyor. Bu veri... Bir süredir asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani asgari ücretliler gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Yine diğer çalışanlar da asgari ücret kadar kısımdan maaşlarının yine damga vergisi ve gelir vergisi vermiyorlar. Hükümet bu gelir vergisini hükümet karşılıyor. Karşılayacağı bu para için bir kaynak ayırıyor bütçeye. Yani ben asgari ücret vergisi için şu kadar para ödeyeceğim diyor.