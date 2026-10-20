Zamlı asgari ücret için ilk ipucu geldi! İşte yeni maaşlar

A Haber yayınında, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 28,4'lük tahminleri değerlendiren ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Bu tahminler tabii biraz enflasyonla ilgili ama ben birazdan bütçedeki bir veriden de bahsedeceğim. Ama önce şunlara bakalım. Genelde asgari ücret artışları enflasyonla olmuyor. Yani emeklinin, memurun maaşı evet enflasyona göre yapılıyor ama asgari ücret, komisyon toplanıyor, işçi, işveren ve hükümetten oluşan ve o komisyon değişik verileri değerlendirerek bir artış yapıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 yapılmıştı ama enflasyonla biraz uyumlu oluyor. Bazı yıllar enflasyonun 3-5 puan üzerinde yapılıyor. Bazı yıllar enflasyona daha yakın yapılıyor.