Zamanın durduğu fabrika müze oluyor

Belediyeye devri gerçekleşen yerleşkedeki yapıların tescil işlemlerinin de yapıldığını anlatan Tütüncü, artık yerleşkenin tescilli, ağaçlarının da koruma altında olduğunu bildirdi. Tütüncü, fabrika yerleşkesindeki yapıları restore ederek geleceğe taşımayı planladıklarını belirterek şöyle devam etti: "Burada Dokumapark'ta olduğu gibi bir kültür sanat adası meydana getirmeyi istiyoruz. Antalya'nın en büyük kütüphanelerinden birini burada açacağız. Bununla birlikte Türkiye'nin sanayi tarihine işaret eden, Türkiye'nin sanayi tarihinin serencamını gözler önüne en güzel biçimde seren bir Türkiye sanayi tarihi müzesi kuracağız. Spor tesislerini de olduğu gibi yenileyeceğiz. Hafızasıyla, hatırasıyla birlikte burayı Antalya'nın gençlerine armağan etmek istiyoruz. Yani burada hem kültürün, sanatın, hem bilimin en güzel şekilde halkımıza aktarıldığı, yaşatıldığı tesislerin yanında bu güzel ağaçların içinde de cıvıl cıvıl bir yaşam alanı meydana getirmek istiyoruz."