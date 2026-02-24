Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!
ABD merkezli Pew Research Center, 2100 yılına ait küresel nüfus projeksiyonlarına dair tahminlerini açıkladı. Peki yüzyılın sonunda dünyanın en kalabalık dini hangisi olacak?
2100 YILINDA EN KALABALIK DİN HANGİSİ OLACAK? ABD merkezli Pew Research Center 2100 yılına dair dinlerin nüfus tahminlerini paylaştı. Verilere göre mevcut eğilimler sürerse yüzyıl sonunda dünyanın en kalabalık dini İslam olacak.
İŞTE 2100 YILINDA EN KALABALIK DİN!
6) YAHUDİLİK- 19,6 MİLYON NÜFUS
5) DEİST-224,2 MİLYON NÜFUS
4) ATEİST (KAYITSIZ)-1.09 MİLYAR NÜFUS
3) HRİSTİYANLIK-3.1 MİLYAR NÜFUS
2) HİNDUİZM-3,78 MİLYAR NÜFUS
1) İSLAM-3.91 MİLYAR NÜFUS/ derleyen: haber7
