  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok böyle bir şifa: Hafızayı dipçik yapıyor! O bitkiyi koklamak yeterli Türkiye'nin çabalarını yerle bir etmişlerdi! Müslüman ülke, Pakistan'ı tehdit etti: Bunun bedeli olur Batı’nın nükleer tuzağı deşifre oldu: Rus istihbaratı bombayı patlattı Ülkelerin kronik sorunları açıklandı: Meğer Türkiye denince akla bu geliyormuş! Türkiye'ye S-400 uyarısı: Bu büyük bir yanlış olur Ramazan pidesiyle 'kardeşlik' mesajı verdi Araç alacaklar dikkat! PTT o sinsi 'kilometre oyunu’nu bozdu: İkinci el araçlarda büyük vurgun böyle engelleniyor KBB uzmanı açıkladı: Çocuklarda kulakta sıvı birikimi sessiz ilerleyebilir
İslam
9
Yeniakit Publisher
Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

ABD merkezli Pew Research Center, 2100 yılına ait küresel nüfus projeksiyonlarına dair tahminlerini açıkladı. Peki yüzyılın sonunda dünyanın en kalabalık dini hangisi olacak?

#1
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

2100 YILINDA EN KALABALIK DİN HANGİSİ OLACAK? ABD merkezli Pew Research Center 2100 yılına dair dinlerin nüfus tahminlerini paylaştı. Verilere göre mevcut eğilimler sürerse yüzyıl sonunda dünyanın en kalabalık dini İslam olacak.

#2
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

İŞTE 2100 YILINDA EN KALABALIK DİN!

#3
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

6) YAHUDİLİK- 19,6 MİLYON NÜFUS

#4
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

5) DEİST-224,2 MİLYON NÜFUS

#5
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

4) ATEİST (KAYITSIZ)-1.09 MİLYAR NÜFUS

#6
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

3) HRİSTİYANLIK-3.1 MİLYAR NÜFUS

#7
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

2) HİNDUİZM-3,78 MİLYAR NÜFUS

#8
Foto - Zalimleri titreten istatistik belli oldu: İslam dünyaya hakim olacak!

1) İSLAM-3.91 MİLYAR NÜFUS/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hüseyin

zafer islamındır
TÜM YORUMLARA GİT
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu
Dünya

İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu. ..
Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi

İran'la gerilimi tırmandıran Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurio..
Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Dünya

Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri

13 yaşındaki Suriyeli çocuğun Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeler hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?
Gündem

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemin en sıcak olaylarının ve gazete manşetlerinin analiz edildiği Akit TV’nin sevilen prog..
Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi
Gündem

Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi

Yalova Valiliği, baba ile 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kızımızın genel durumu i..
Bir tır dolusu soğan bir saatte bitti Kapan sırtına vurup götürdü
Gıda

Bir tır dolusu soğan bir saatte bitti Kapan sırtına vurup götürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hayırsever bir esnaf tarafından gerçekleştirilen kuru soğan hayrı vatandaşlardan yoğun ilgi görürdü. Bir tır d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23