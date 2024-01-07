Yüzyıllardır kullanılıyor! Hadislerde bir tek ölüme çare olmadığı söyleniyor: Yoğurtla karışınca etkisi katlanıyor

MİDE SAĞLIĞINI DESTEKLEME: Çörek otu, mide sağlığını destekleyebilir ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı koruyucu olabilir. Ancak, çörek otu tüketmeden önce herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya düzenli olarak kullanmadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz önemlidir. Ayrıca, çörek otunu aşırı miktarda tüketmek yan etkilere neden olabilir, bu nedenle önerilen miktarlara dikkat etmek önemlidir.