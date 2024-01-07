2024-01-07 10:10:11 Yüzyıllardır kullanılıyor! Hadislerde bir tek ölüme çare olmadığı söyleniyor: Yoğurtla karışınca etkisi katlanıyor
Geleneksel tıpta ve mutfaklarda uzun yıllardır kullanılan çörek otu, sağlık açısından pek çok fayda sunan bir bitki olarak öne çıkıyor. Nigella sativa adlı bitkiden elde edilen bu tohumlar, antioksidan özellikleri, anti-enflamatuar etkileri ve bir dizi sağlık faydasıyla biliniyor. Zengin protein kaynağı ile sağlık bombası olan çörek otunun faydaları neler? İşte yanıtı...