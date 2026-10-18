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Teknoloji-Bilişim
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Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

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Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

Yapay zekâ her alanda etkisini giderek artırıyor. Bilindiği üzere büyük şirketler her gün milyonlarca veri tarıyor, e-postalar gönderiyor, sözleşmeler imzalıyor. Yeterince analiz edilmeden depolanan bu kaynaklar dev bir çöp yığını gibi görünse de yapay zekâ sayesinde artık büyük bir kazanç kaynağına dönüşüyor. Yapılan çalışmalar kalitesiz verilerin ciddi bir maliyete yol açtığını gösterirken, doğru değerlendirilen veriler şirketlerin cirolarını yüzde 25 oranında artırdığı ortaya çıktı.

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Foto - Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

Hem küresel hem de ulusal çapta faaliyet gösteren şirketlerin ‘dijital çöp’lerinin aslında oldukça kıymetli olduğu ortaya çıktı. Dev bir yığın haline gelmiş olan sözleşmeler, e-postalar, taranmış belgeler ve müşteri görüşmeleri atıl vaziyette beklerken, yapay zekâ bu konuya da el attı.

#2
Foto - Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre geliştirilen yapay zekâ teknolojileri önce bu teknolojileri işlenebilir hale getiriyor, ardından da şirketler için yeni bir gelir ve verimlilik alanı açıyor.

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Foto - Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

ŞİRKETLERİN CİROLARINI YÜZDE 25 ORANINDA ARTIRABİLİYOR Konuya ilişkin konuşan InfoTelica Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, yapay zekâ ve büyük dil modelleri (LLM) sayesinde şirketlerin çöp gözü ile baktığı verilerin artık analiz edilebildiğini ve doğru kullanıldığında ise şirket cirolarında yaklaşık yüzde 25’lik artış sağlanabileceğinin altını çizdi.

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Foto - Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

Kaya, “IDC ve Gartner’ın tahminlerine göre, kurumların ürettiği verinin yüzde 80’ini e-Postalar, sözleşmeler, denetim raporları, çağrı merkezi kayıtları, görseller ve taranmış belgeler oluşturuyor. Maalesef bu veriler analiz edilmiyor. Yapay zekâ, o kilidi açıyor ve artık yapılandırılmamış verileri de analiz ederek, onlardan değer üretebiliyoruz.

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Foto - Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

“TEK BİR SORU SORMAK KADAR KOLAY HÂLE GELDİ” Bu verileri, yapay zekâ ile anlamlandırıp, karar alma ve iş süreçlerine dâhil ettiğimizde, şirketlerin toplam cirosunda yaklaşık yüzde 25’lik artış görüyoruz. Mesela, bir hava yolu şirketinde binlerce sayfalık sözleşme, denetim dokümanı ve eğitim içeriği, taranmış belgeler olarak duruyordu. Eski OCR yöntemleriyle bunları işlemek büyük emek gerektiriyordu. Görsel dil modelleri (VLM) ve çok modlu yöntemlerle, bu belgeleri analiz edilebilir hâle getirdik. Eskiden saatler süren işler, bugün tek bir soru sormak kadar kolay hâle geldi” dedi.

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Foto - Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı

“VERİNİN TEMİZLİĞİNE BAĞLI” Şirketlerin “çöp” sandıkları bir hazinenin üzerinde oturduklarının altını çizen Kaya, bu hazinenin değerinin verinin temizliğine bağlı olduğunu vurguladı. Diğer taraftan, eksik, tekrarlanan, tutarsız veya güncelliğini kaybetmiş verilerin, yapay zekâ çağında şirketler için daha büyük riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Kaya, kalitesiz verilerin yol açtığı maliyetlerin birçok şirkette cironun yüzde 15 ile 25’ine ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.

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