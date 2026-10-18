Şirketlerin çöpleri bile servet değerindeydi! Yapay zekâ ona da el attı
Yapay zekâ her alanda etkisini giderek artırıyor. Bilindiği üzere büyük şirketler her gün milyonlarca veri tarıyor, e-postalar gönderiyor, sözleşmeler imzalıyor. Yeterince analiz edilmeden depolanan bu kaynaklar dev bir çöp yığını gibi görünse de yapay zekâ sayesinde artık büyük bir kazanç kaynağına dönüşüyor. Yapılan çalışmalar kalitesiz verilerin ciddi bir maliyete yol açtığını gösterirken, doğru değerlendirilen veriler şirketlerin cirolarını yüzde 25 oranında artırdığı ortaya çıktı.