Yüzyıllardır kullanılan yöntem: Bu bitki Beyaz saçları tarihe gömüyor, tırnak kırılmasına son veriyor! Uygulanıyor

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER! Kına, doğal bir ürün olmasına rağmen, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, kına kullanmadan önce küçük bir cilt alanında test yapılması önerilir. Ayrıca, kaliteli ve saf kına tozu kullanmaya özen gösterilmelidir. Kına otu, sağlık açısından birçok fayda sunan doğal bir bitkidir. Saç sağlığını destekler, cilt enfeksiyonlarını önler ve ağrıları hafifletebilir.Postaya göre: Doğal bir saç boyası olarak da kullanılabilen kına, kimyasal içerikli ürünlere doğal bir alternatif sunar. Kına otunun faydalarından yararlanmak için, doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması önemlidir.