Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

Binlerce sayfalık belge, Google çalışanları için bir bilgi deposu görevi görüyor, ancak ayrıntılı olarak hangi veri parçalarının aslında arama içeriğini sıralamak için kullanıldığı açık değil; bilgiler güncelliğini kaybetmiş olabilir, yalnızca eğitim amacıyla kullanılmış olabilir. Belgeler aynı zamanda farklı unsurların aramada nasıl ağırlıklandırıldığını da ortaya koymuyor. Yine de kamuya açıklanan bilgilerin arama motoru optimizasyonu (SEO), pazarlama ve yayıncılık endüstrilerinde dalgalanmalara neden olması muhtemel görülüyor. Google genellikle arama algoritmasının nasıl çalıştığı konusunda son derece gizli davransa da bu belgeler ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst davasındaki son ifadeleriyle birlikte Google'ın web sitelerini sıralama konusunda nasıl ilerlediğine dair ipuçları verebilir.