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Teknoloji-Bilişim
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Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

2024-05-30 17:33:11
Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

Google, sonunda sızdırılan yüzlerce sayfalık belge olduğuna dair iddiaları kabul etti. Şirket bugün, sızdırılan ve topladığı verilerle ilgili ayrıntılarla dolu 2.500 dahili belgenin gerçek olduğunu doğruladı.

#1
Foto - Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

Teknoloji dünyasının kâbusu haline gelen özel belgelerin ve bilgilerin internete sızdırılması bu defa da Google'ın başını yaktı.

#2
Foto - Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

Şirket hakkında bir süredir takip ettiği ve bazıları yakından korunan arama sıralama algoritmasında kullanılabilen ayrıntılı verilerin internete sızdığı konuşuluyordu.

#3
Foto - Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

Sızan malzemenin varlığı ilk olarak arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanları Rand Fishkin ve Mike King tarafından ortaya konuldu ve bu uzmanların her biri belgelerin ve içeriklerinin ilk analizlerini bu hafta başında yayınladı.

#4
Foto - Yüzlerce sayfa belge sızmıştı: Google itiraf etti!

Binlerce sayfalık belge, Google çalışanları için bir bilgi deposu görevi görüyor, ancak ayrıntılı olarak hangi veri parçalarının aslında arama içeriğini sıralamak için kullanıldığı açık değil; bilgiler güncelliğini kaybetmiş olabilir, yalnızca eğitim amacıyla kullanılmış olabilir. Belgeler aynı zamanda farklı unsurların aramada nasıl ağırlıklandırıldığını da ortaya koymuyor. Yine de kamuya açıklanan bilgilerin arama motoru optimizasyonu (SEO), pazarlama ve yayıncılık endüstrilerinde dalgalanmalara neden olması muhtemel görülüyor. Google genellikle arama algoritmasının nasıl çalıştığı konusunda son derece gizli davransa da bu belgeler ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst davasındaki son ifadeleriyle birlikte Google'ın web sitelerini sıralama konusunda nasıl ilerlediğine dair ipuçları verebilir.

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