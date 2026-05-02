Satışlar durdu Gaziantep'te depolar fıstık dolu Fıstığa savaş darbesi

Savaşın fıstık ihracatını durma noktasına getirdiğini belirten Mehmet Emin Kanlı ise, "Fiyatlarımızda fazla bir düşüş yoktur. Fakat satışımız çok zayıfladı. İhracat tamamen durdu. İhracatçıyı belki de bu fiyatlar kurtarmadığı için ihracat durdu. Savaş ihracatı durdurdu. Çünkü İran'daki fıstığın fiyatı Antep fıstığına göre daha uygun oluyor. Antep fıstığı daha kaliteli ve bizim fıstığın kalitesi İran ile ABD fıstığı kalitesi gibi değil. Tüketici daha çok Antep fıstığını tercih ediyor.