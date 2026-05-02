Satışlar durdu Gaziantep'te depolar fıstık dolu Fıstığa savaş darbesi
İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın ardından Antep fıstığı piyasası tamamen dururken, fıstığın başkenti Gaziantep'te fıstıklar depoda kaldı. ABD-İsrail ve İran arasında devam eden gerginlik ekonomik dengeleri alt üst etti. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel tedarik zincirini aksatırken bazı ürünlerin fiyatlarında artışlara neden olurken, bazı ürünlerinde satışını durdurdu. Savaşın hemen ardından Antep fıstığı piyasası son yılların en durgun dönemlerinden birini yaşıyor.