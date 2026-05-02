Yakıt fiyatları iki katına çıktı: Havayolu devi iflas etti
İran-ABD savaşının ilk büyük kaybı resmen yaşandı. Ünlü havayolu devi yakıt krizine dayanamayarak iflas etti.
ABD/İsrail-İran Savaşı’nda 2 ay geride kalırken, dünya taraflar arasında yapılacak müzakere ve ateşkes görüşmelerine kilitlendi. Hürmüz Boğazı'nun açılmaamsı nedeniyle artan petrol fiyatları dünya devlerini vurdu.
Mayıs ayında 4 binden fazla uçuş planlayan ABD'li Spirit Airlines, faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını açıkladı. İflas, İran savaşıyla birlikte jet yakıtı fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından geldi.
İki aydır süren İran savaşı, küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıtı fiyatlarını da ciddi şekilde artırdı. Spirit’in yeniden yapılandırma planı, galon başına yaklaşık 2,2 dolar seviyesindeki yakıt maliyetlerine dayanıyordu.
Ancak fiyatlar Nisan sonunda 4,5 dolar seviyesine çıkarak şirketin mali yapısını sürdürülemez hale getirdi.
Şirketin çöküşü, binlerce çalışanın işini kaybetmesine yol açacak. Spirit, bir dönem ABD iç hat uçuşlarının yaklaşık yüzde 5’ini gerçekleştiriyordu ve düşük fiyat politikasıyla rekabeti artırıyordu. Bu büyüklükte bir ABD havayolunun tasfiye edilmesi son 20 yılda ilk kez yaşandı.
Ancak savaş kaynaklı maliyet artışları, şirketin iflastan çıkış planlarını tamamen bozdu.
