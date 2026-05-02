CNN bombayı ortaya çıkardı: 16 askeri üs pert oldu

ABD'nin sekiz ülkede yer alan 16 askeri üssü İran'ın saldırıları sonucunda kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

CNN tarafından hazırlanan kapsamlı bir analizde, İran’ın son dönemde gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarının bölgedeki ABD askeri varlığı üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırıldı. Habere konu olan incelemede, Kuveyt’teki Camp Buehring gibi devasa lojistik merkezlerin dahi saldırılar sonrası tanınmaz hale geldiği ve Amerikan askeri gücünün bölgedeki sürdürülebilirliğinin ciddi şekilde sorgulandığı vurgulanıyor.

Analizde yer alan bulgulara göre, İran’ın operasyonları sekiz farklı ülkeye yayılarak en az 16 ABD tesisinde ağır hasara yol açtı.

CNN, bu rakamın bölgedeki Amerikan mevzilerinin çoğunluğunu oluşturduğuna dikkat çekerek, bazı stratejik noktaların şu an "neredeyse kullanılamaz durumda" olduğunu belirtiyor.

Yazıda, saldırıların rastgele hedeflere değil, ABD’nin teknolojik üstünlüğünü temsil eden kritik birimlere odaklandığı savunuluyor. Özellikle üretimi artık yapılmayan ve değeri yarım milyar doları bulan Boeing E3 Sentry tipi hava araçlarının, sofistike radar sistemlerinin ve yerine konması güç iletişim ekipmanlarının hedef alındığı altı çiziliyor.

Makalede, bölgedeki hasarın boyutunu tarif etmek için sahadaki kaynakların görüşlerine de yer veriliyor. Hasarın ölçeğine ilişkin olarak şu ifadelere yer veriliyor: "Saldırıların boyutu, kuvvetlerin Irak ve Afganistan'da karşılaştıklarına kıyasla devasa düzeyde." Haberde ayrıca Pentagon verilerine dayandırılarak, ABD’nin bölgedeki personelinin ?’ından fazlasını tahliye etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşılıyor. Bu durum, devasa askeri yatırımların koruyucu bir güç olmaktan ziyade hedef tahtasına dönüştüğü tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Analizin sonuç bölümünde, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri mevcudiyetinin yarattığı ikilem sorgulanıyor. Uzman görüşlerine atıfta bulunulan yazıda, bu varlığın bölgeyi istikrara kavuşturmak yerine Amerika'nın yumuşak karnı haline gelip gelmediği sorusu soruluyor. Öte yandan, resmi makamların bu karamsar tabloyu reddettiği belirtiliyor. Haberde görüşlerine yer verilen bir Pentagon yetkilisi, operasyonel güvenlik gerekçesiyle hasar tespit detaylarını paylaşmayacaklarını ifade ederek, "Kuvvetlerimiz tam operasyonel kalmaya devam ediyor ve görevimizi aynı hazırlık ve muharebe etkinliğiyle sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunuyor. KAYNAK: YD

