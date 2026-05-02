SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor! 2 çocuk saldırıya uğradı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor! 2 çocuk saldırıya uğradı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okuldan eve dönen 4. sınıf öğrencileri Abdülhamid Aksu (9) ve Abdülaziz Buroğlu (9), başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Termik Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Abdülhamid Aksu ve Abdülaziz Buroğlu, okul çıkışı yol kenarında bir kediyi sevdikleri sırada 3-4 köpeğin üzerlerine koştuğunu fark etti. Köpeklerin havlayarak saldırması üzerine büyük korku yaşayan çocuklardan, Abdülaziz Buroğlu kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Sert zemine başı çarpan Abdülaziz Buroğlu yaralandı.

YARALI ARKADAŞINI SIRTINDA TAŞIDI Saldırı anında büyük panik yaşanmasına rağmen, Abdülhamid Aksu yaralanan arkadaşını olay yerinde bırakmadı. Yaşına rağmen büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Aksu, yaralı arkadaşı sırtına alarak eve kadar götürdü ve ailesine haber verdi.

Buroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Çocuğumun arkadaşı onu sırtlayıp eve kadar getirmiş. Daha kötü bir sonuç da doğabilirdi. 112'yi arayarak köpeklerin toplanmasını istedik ancak köpekler hâlâ sokaklarda gezmeye devam ediyor. Yetkililerden bu duruma kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Çocuklarımız okula giderken korku yaşamamalı."

ÇALIŞMALARIN DEVMA ETTİĞİ KAYDEDİLDİ Öte yandan, bölgede yaşanan olayın ardından Tavşanlı Belediyesi ekiplerinin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiklerini kaydetti. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde sahipsiz köpeklerin yakalanarak barınaklara götürülmesi, kısırlaştırılması ve gerekli rehabilitasyon işlemlerinin yapılmasına dair yürütülen rutin çalışmaların, çevre ve toplum sağlığı gözetilerek titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

