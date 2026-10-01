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Yüzlerce mağduru olan inşaat devi konkordato aldı, herkes şaştı kaldı

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Yüzlerce mağduru olan inşaat devi konkordato aldı, herkes şaştı kaldı

İzmir'de yüzlerce mağduru bulunan inşaat devi konkordato ilan etti. Üç ay geçici mühlet verilen firmayla ilgili geçtiğimiz aylarda protesto gösterisi düzenlenmişti.

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Foto - Yüzlerce mağduru olan inşaat devi konkordato aldı, herkes şaştı kaldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’de yüzlerce mağduru olan İzmir Gaziemir merkezli inşaat şirketi Azim Çelik İnşaat, mahkemeye konkordato başvurusu yaptı. Firmadan yapılan açıklamada, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin şirket hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdiği ifade edildi.

#2
Foto - Yüzlerce mağduru olan inşaat devi konkordato aldı, herkes şaştı kaldı

Şirketin sosyal medya sitesindeki açıklamada, “Azim Çelik İnşaat, finansal yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato sürecine girdi. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Şirket yönetimi konkordato sürecindeki iki temel önceliğini de açıkladı.

#3
Foto - Yüzlerce mağduru olan inşaat devi konkordato aldı, herkes şaştı kaldı

İlk sırada devam eden inşaat projelerinin tamamlanarak teslim edilmesinin bulunduğu belirtilirken, şirketin kaynakları ve ekibinin bu hedef doğrultusunda yönlendirileceği kaydedildi. İkinci önceliğin ise ticari alacaklılar başta olmak üzere borçların ödenmesi olduğu ifade edildi” ifadesine yer verildi.

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Foto - Yüzlerce mağduru olan inşaat devi konkordato aldı, herkes şaştı kaldı

Geçtiğimiz temmuz ayında Azim Çelik İnşaat şirketinden peşin para ödedikleri halde konutlarını teslim alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, Menemen’de inşaat şirketinin ofisi önünde toplanarak protesto gösterisinde bulunmuştu, Azim Çelik İnşaat şirketinin Wings, Vision, Kardiyak, Mest, Olive Park ve Triem Konutları gibi farklı projelerinden konut alan vatandaşlar, peşin para ödedikleri halde inşaatların başlamadığını veya durdurulduğunu, kira garantilerinin ödenmediğini, tapularının verilmediğini, kapora iadelerinin yapılmadığını öne sürmüştü.

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