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O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Bitlis Güroymak'ta sulak alanlarda çok sayıda kaşıkçı kuşu bir arada görüntülendi.

#1
Foto - O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki sulak alanlar, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sulak alanlarda toplu halde görülen Kaşıkçı kuşları, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliği bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz gövdeleri, uzun siyah bacakları ve kaşığı andıran karakteristik gagalarıyla dikkat çeken kaşıkçılar, sulak alanlarda beslenirken görüntülendi. Kuşların toplu halde görülmesi, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Güroymak sulak alanlarının kuşlar açısından önemli bir yaşam ve beslenme alanı olduğunu belirtti.

#3
Foto - O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Önen, bölgede yılın farklı dönemlerinde çok sayıda yerli ve göçmen kuş türünün gözlemlenebildiğini ifade ederek, kaşıkçıların toplu olarak görülmesinin sulak alanların biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğunu söyledi.

#4
Foto - O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Güroymak sulak alanlarının doğa fotoğrafçıları açısından da önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Önen, bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasının önemini vurguladı. Önen, sulak alanların korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasının bölgede yaşayan kuş türlerinin yanı sıra doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılar için de önemli olduğunu belirtti.

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