O ilimizde sürü halinde görüntülendi! Kaşığa benzeyen gagalarıyla dikkat çekiyorlar

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki sulak alanlar, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sulak alanlarda toplu halde görülen Kaşıkçı kuşları, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliği bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz gövdeleri, uzun siyah bacakları ve kaşığı andıran karakteristik gagalarıyla dikkat çeken kaşıkçılar, sulak alanlarda beslenirken görüntülendi. Kuşların toplu halde görülmesi, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de dikkat çekici görüntüler oluşturdu.