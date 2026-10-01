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Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

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Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

Türkiye'nin savunma devi ROKETSAN kritik hamlelerine devam ediyor. ROKETSAN yeni bir savunma sanayii şirleti kurdu. Şirket yakında üretime başlayacak.

#1
Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

ROKETSAN, Güney Kafkasya ve Orta Asya’nın önemli savunma buluşmalarından biri olan Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX’e geniş ürün ailesiyle katılım sağlıyor.

#2
Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

Fuarda Azerbaycan ile savunma sanayisi alanındaki iş birliklerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ROKETSAN’ın Azerbaycan’daki iştiraki AZROKSAN’ın tesisleşme sürecinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede üretime başlayacağını açıkladı.

#3
Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

ROKETSAN, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl 6’ncı kez düzenlenen ADEX fuarında hava, kara ve deniz kuvvetlerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda ürün ve sistemini ziyaretçilerle buluşturuyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin envanterine kazandırdığı birçok sistemiyle ülkenin savunma kabiliyetlerine güç katan ROKETSAN, 30 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ADEX kapsamında da iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ADEX 2026’ya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının savunma sanayisi alanında da her geçen gün daha ileri bir noktaya taşındığını belirterek, “Azerbaycan’ın savunma sanayisinin son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını görüyoruz. Özellikle Karabağ zaferiyle birlikte Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki kabiliyetlerini başarıyla ortaya koyması, bu gelişimin somut bir göstergesi oldu. ROKETSAN olarak geliştirdiğimiz ileri teknolojiye sahip füze, roket ve mühimmat sistemleriyle Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin farklı kuvvet yapılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor ve Azerbaycan’ın savunma kabiliyetlerine güç katıyoruz” dedi.

#5
Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

Azerbaycan’ın savunmasına katkılarının yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı olmadığını vurgulayan İkinci, “Azerbaycan’da savunma sanayisi alanındaki iş birliğimizi sadece ürün tedarikiyle sınırlı görmüyoruz. Üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Azerbaycan’daki iştirakimiz AZROKSAN ile yürüttüğümüz yerli üretim çalışmaları da bu yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Tesisleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk olarak 122 mm roket üretimine başlayacağız. Bu perspektifle gelecekte hem Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki ROKETSAN ürün portföyünün genişlemesini hem de hayata geçirilecek üretim tesislerinde birçok farklı sistemin üretilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

İkinci, “ROKETSAN olarak ileri teknolojiye sahip ürünlerimizle dün olduğu gibi bugün ve yarın da Azerbaycan’a, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ve Azerbaycan savunma sanayisine güç katmaya devam edeceğiz” diye de ekledi. ROKETSAN, ADEX 2026’da SİHA mühimmatları grubunda MAM-L, MAM-T, MAM-T IIR, İHA-122 ve İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzelerini sergiliyor. Tanksavar sistemleri arasında ise CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi ve UMTAS-GM Genişletilmiş Menzilli Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi fuarda yer alıyor. Seyir füzeleri kategorisinde ÇAKIR, ATMACA ve SOM, hava savunmada SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, topçu füzeleri grubunda ise TRG-122, TRLG-230, BORA (KHAN) ve TRG-300 sistemleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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Foto - Türk devi, savunma sanayi şirketi kurdu: 'Yakında üretime başlayacak' diyerek duyurdular

ROKETSAN’ın ADEX 2026’da öne çıkaracağı yeni kabiliyetlerden bir diğeri de PUSU Kule Üstü Silah Sistemi ile birlikte sergilenen CİRİT Anti-İHA Füzesi oluyor. Modern savaş alanlarında özellikle kamikaze İHA’ların oluşturduğu tehdide karşı geliştirilen CİRİT Anti-İHA Füzesi, PUSU’dan gerçekleştirilen atış testinde hava hedefini tam isabetle vurarak başarısını sahada da kanıtladı. Deniz sınırlarının korunmasına yönelik geliştirilen BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi de yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü vuruş kapasitesini bir arada sunan bir sistem olarak fuarda sergileniyor. Sistem, ATMACA ve ÇAKIR Seyir Füzeleri ile görev yaparken mobil yapısı sayesinde denizden gelebilecek tehditlere hızlı şekilde tepki verebiliyor. Farklı sistemlerle entegre çalışabilen BARBAROS, kullanıcı ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen esnek bir kıyı savunma çözümü olarak öne çıkıyor. ROKETSAN’ın ADEX 2026’da öne çıkardığı bir diğer ürün grubu ise TEBER ve LAÇİN Güdüm Kitleri oluyor. TEBER, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombalarının vuruş kabiliyetini artırırken, LAÇİN ise görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ve veri bağı sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı hassas vuruş kabiliyeti sunuyor. Her iki sistem de mevcut mühimmat altyapısına ileri güdüm teknolojileri kazandırarak mühimmatların daha etkin ve hassas şekilde kullanılmasına imkân sağlıyor.

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