Selçuk Bayraktar Türkiye'yi sallayacak gelişmeyi duyurdu: Baykar'ın bir günde yaptıklarına bakın
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sahibi olduğu savunma şirketinin bir gün içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sahibi olduğu savunma şirketinin bir gün içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye'nin ilk mini İHA programı olan Bayraktar Mini İHA'nın resmî denemelerinin üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatan Bayraktar, o dönemde Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) araştırma görevlisi olarak çalıştığını belirtti. GDH Haber'de yer alan habere göre Türkiye'nin İHA ve SİHA serüveninin başladığı yerleşkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, aradan geçen sürede ulaşılan test kapasitesine dikkat çekti.
Bayraktar, Türkiye'nin havacılık alanında yürüttüğü test faaliyetlerinin ulaştığı ölçeğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: Bir gün içinde belki 20 farklı test yapıyoruz. 20 farklı hava aracıyla; bunlar Baykar'a ait hava araçları, devletin uçurduğu hava araçları, başka... Hatta ben şöyle diyorum: Bütün Avrupa'nın bir yılda yaptığı yeniliği ve testi biz bir günde yapıyoruz.
Bayraktar, Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim kapasitesinin yüksek ölçeklere çıkarılması, maliyetlerin düşürülmesi ve teknolojik dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Yapay zekânın bilimsel araştırma ve bilgiye erişim imkânlarını artırdığına dikkat çeken Bayraktar, yeni dönemde fikir üretmeye odaklanılması gerektiğini belirtti. Bayraktar, 20 yıl önceki kendisine tavsiyede bulunacak olsaydı teknolojik dönüşümü dikkatle takip etmesini ve bu dönüşüme öncülük etmesini tavsiye edeceğini ifade etti. Türkiye'nin havacılık alanındaki kabiliyetlerine de değinen Bayraktar, yolcu uçağı geliştirebilecek kuruluş olarak TUSAŞ'ın önemine dikkat çekti.
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