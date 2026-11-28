Bayraktar, Türkiye'nin havacılık alanında yürüttüğü test faaliyetlerinin ulaştığı ölçeğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: Bir gün içinde belki 20 farklı test yapıyoruz. 20 farklı hava aracıyla; bunlar Baykar'a ait hava araçları, devletin uçurduğu hava araçları, başka... Hatta ben şöyle diyorum: Bütün Avrupa'nın bir yılda yaptığı yeniliği ve testi biz bir günde yapıyoruz.