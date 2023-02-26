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Yaşam
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Yüzlerce ağaç küle döndü!

2023-02-26 18:49:25
Yüzlerce ağaç küle döndü!

Kastamonu'da orman yangını sebebiyle yüzlerce ağaç küle döndü.

#1
Foto - Yüzlerce ağaç küle döndü!

Kastamonu'da çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yalnız yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

#2
Foto - Yüzlerce ağaç küle döndü!

Candaroğulları Mahallesi Mahir Demir Sokak’ ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü binası arkasında bulunan ormanlık alanda bir vatandaş çevreyi temizlemek için topladığı çöpleri yakmak isterken alevler ormanlık alana sıçradı, yangın hızlıca yayılarak yüzlerce ağacı küle çevirdi.

#3
Foto - Yüzlerce ağaç küle döndü!

İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#4
Foto - Yüzlerce ağaç küle döndü!

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin iki saatlik müdahalesi sonucu çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

#5
Foto - Yüzlerce ağaç küle döndü!

#6
Foto - Yüzlerce ağaç küle döndü!

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