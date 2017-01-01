"Yüzen adalar" ziyaretçilerini bekliyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", baharın gelmesiyle ziyaretçilerini beklemeye başladı.
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgigösterdiği yüzen adaların bulunduğu Çat Barajı kıyılarında vatandaşlar, biryandan doğal güzellikleri seyrederken diğer taraftan da baraj göletinde balıktutmanın keyfini çıkartabiliyor.
Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknikalanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi hergeçen gün artıyor. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇatBarajı kurulmaya başladığında burada yer alan yüzen adaların devasa büyüklükteolduğunu anımsattı.
Baraj yapımının ardından adalarda ciddi anlamda dağılma ve ayrışmaolduğunu ifade eden Eşki, şunları belirtti:
"Bazı adalar da karaya vurdu. İnönü Üniversitesi ile yapılançalışmalar neticesinde bazı bölgelere çelik halatlar gerilmek suretiyle adalarınkaraya vurması engellemeye çalışıldı ve kısmen başarıldı. Yüzen adalar karayavurduktan sonra içten içe yanmaya başlıyor. Belli bir süre yandıktan sonra dayüzemez hale geliyor ve 'torf' diye adlandırılan çiçek ekim toprağına dönüşüyor.Yaz dönemine kadar birkaç adadan torfu göle kavuşturmuş olacağız. Bu topraklarımevcut yüzen adalarımızın üzerine güzelce örtü olarak sereceğiz ve üstlerineçiçek ekmek suretiyle yüzen adaların görselliklerini artıracağız."
Eşki, yüzen adaların Türkiye'de nadir bulunduğunu diye getirerek,"Hatta Bingöl'deki küçük adacıklar sayılmadığı taktirde geniş çaplı kütleleriitibariyle Çelikhan'daki adalar Türkiye'de tektir. Bu adaları turizmekazandırmayı ve buraya daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.