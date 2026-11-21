Üniversite adaylarının tercih döneminde en çok önem verdiği başlıklardan biri olan mezuniyet sonrası istihdam oranlarına göre en yüksek iş bulma imkanına sahip 10 lisans bölümü sıralandı. Verilere göre yüzde 95,5'lik oranla tıp ilk sırada yer alırken, özel eğitim öğretmenliği yüzde 90,8 ile ikinci ve havacılık elektrik ve elektroniği yüzde 89,9 ile üçüncü sırada konumlandı. Listede ayrıca matematik mühendisliği, hemşirelik, dil ve konuşma terapisi, uçak bakım ve onarım, elektrik mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği ile eczacılık da yer aldı.