Dünyanın en borçlu ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sırası
Küresel ölçekte hanehalkı borçluluğunu inceleyen son araştırmada, ABD, Çin, Japonya ve Almanya gibi gelişmiş ekonomilerin borç yükünde üst sıralarda yer aldığı görüldü. Bankaların sunduğu kredi teklifleriyle birlikte gelirlerine oranla daha fazla borçlanan ülkelerin sıralandığı listede, 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'nin toplam hanehalkı borcu 151 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Dünya genelinde ekonomik istikrarı yakından ilgilendiren bu verilerle birlikte Türkiye'nin küresel borç tablosundaki konumu ekonomi çevrelerinde dikkat çekti. İşte dünyanın en borçlu ülkeleri...