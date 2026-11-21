Kök aylığı düşük olduğu için en düşük emekli aylığı seviyesinde ödeme alan yaklaşık 5,1 milyon emeklinin sayısının daha fazla artmaması için alternatifler üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda yalnızca düşük aylıkların yükseltilmesi değil, prim gün sayısı ve çalışma süresine bağlı maaş farklılıklarının korunması da hedefleniyor.