Erdoğan’ın müjdesi sonrası 17 milyon emekli resmen havalara uçacak! 40 bin TL’nin altında maaş alanlara bakın ne kadar ek zam yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılbaşından önce emeklilere yönelik yeni düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından, 17 milyon emekliyi kapsayan çalışmada maaş artışına dair çarpıcı formüller gündeme geldi. Yeni hazırlık kapsamında özellikle aylık geliri 40 bin TL'nin altında kalan 12 milyon 240 bini aşkın emekliye enflasyon farkına ek olarak 5 bin TL'ye kadar ilave iyileştirme yapılması değerlendiriliyor.