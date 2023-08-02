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Yaşam
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Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

2023-08-02 15:40:03
Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde beklenen sıcaklık sebebiyle, nem oranının yüzde 85-90’lara kadar çıkması bekleniyor.

#1
Foto - Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası olan Eyyam-ı Bahur etkisi altına girerken, Antalya bu sıcaklıklardan nasibini nem olarak alacak. Kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecekken, nem oranıysa yüzde 90’a kadar çıkacak. Bu sıcaklık dalgasının pazartesiye kadar süreceğini ifade eden Meteoroloji 4.Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, “Nemin fazla olmasıyla beraber ölçülen sıcaklıkla hissedilen sıcaklık arasında fark olacaktır. Özellikle saat 11.00-16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

#2
Foto - Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası olan Eyyam-ı Bahur etkisi altına girdi. Çoğu şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, turizm kenti Antalya’da 2 ila 4 derece olarak artış gösterecek, iç kesimlerde ise bu rakam 4 ila 8 derece arasında gerçekleşecek. Kentte sıcaklık artışı çok yüksek olmasa da nem oranıysa dönem dönem yüzde 90’a kadar çıkarak adeta nefes almayı dahi güçleştirecek. Pazartesiye kadar sürecek yeni sıcaklık dalgasında ise yağış beklenmezken, rüzgarın da orta şiddete olması değerlendiriliyor.

#3
Foto - Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

Yapılan tahminlere göre, Antalya bölgesinde yüksek sıcaklığın değil yüksek nemin daha etkili olacağını vurgulayan Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmasına rağmen nem ise dönem dönem yüzde 85-90’ları bulacak. Hava genel itibarıyla açık, herhangi bir yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde ise nem oranlarının yüzde 40-45’lara kadar çıkması tahmin edilmekte. Rüzgarın genel itibarıyla öğle saatlerine kadar kuzey, öğle ve sonrasında güney yönden orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Antalya genelinde 31-32 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi.

#4
Foto - Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

Nemin fazla olmasıyla beraber ölçülen sıcaklıkla hissedilen sıcaklık arasında fark olacağına da dikkati çeken Acar, “Özellikle saat 11.00-16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

#5
Foto - Yüzde 90'a kadar çıkacak! Eyyam-ı Bahur Antalya’yı boğacak

Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.

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