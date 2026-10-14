Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler
Romanya, Türk savunma şirketi Desan'ın yoğun ilgi gösterdiği kritik tersane üssünü başka bir ülkenin savunma devine verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Romanya, Türk savunma şirketi Desan'ın yoğun ilgi gösterdiği kritik tersane üssünü başka bir ülkenin savunma devine verdi.
Haberdenizde'de yer alan habere göre, Romanya, Türkiye’den Desan Tersanesi’nin de davet üzerine sürece dahil olduğu ve sonrasında bekle göre geçtiği Mangalia Tersanesi’nde kararını verdi.
Alman savunma şirketi Rheinmetall, mahkemece atanan tasfiye memuru CITR tarafından düzenlenen açık artırmada Mangalia tersanesini 138 milyon avro (160 milyon dolar) bedelle kazandı.
Karadeniz’in en büyük tersanelerinden biri olan tesisin; ilk etapta Romanya Deniz Kuvvetleri için Avrupa Birliği’nin SAFE girişimiyle finanse edilen 920 milyon avro bütçeli 4 geminin inşasını üstlenerek önemli bir askeri gemi yapım merkezine dönüşmesi bekleniyor. Bununla birlikte ticari gemi inşasının da planlar dahilinde kalmaya devam edeceği belirtiliyor.
1976’da kurulan tesis, 1997’de Güney Koreli Daewoo’ya geçmiş; ardından 2018’de Hollandalı gemi yapımcısı Damen ortaklığa girmişti. Damen, yönetim hakları konusunda Romanya hükümetiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından 2023’te ortaklıktan çekilmiş ve tesis Haziran 2024’te iflas sürecine girmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23