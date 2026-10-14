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Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler

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Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler

Romanya, Türk savunma şirketi Desan'ın yoğun ilgi gösterdiği kritik tersane üssünü başka bir ülkenin savunma devine verdi.

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Foto - Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler

Haberdenizde'de yer alan habere göre, Romanya, Türkiye’den Desan Tersanesi’nin de davet üzerine sürece dahil olduğu ve sonrasında bekle göre geçtiği Mangalia Tersanesi’nde kararını verdi.

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Foto - Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler

Alman savunma şirketi Rheinmetall, mahkemece atanan tasfiye memuru CITR tarafından düzenlenen açık artırmada Mangalia tersanesini 138 milyon avro (160 milyon dolar) bedelle kazandı.

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Foto - Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler

Karadeniz’in en büyük tersanelerinden biri olan tesisin; ilk etapta Romanya Deniz Kuvvetleri için Avrupa Birliği’nin SAFE girişimiyle finanse edilen 920 milyon avro bütçeli 4 geminin inşasını üstlenerek önemli bir askeri gemi yapım merkezine dönüşmesi bekleniyor. Bununla birlikte ticari gemi inşasının da planlar dahilinde kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

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Foto - Romanya'dan beklenmedik karar: Kritik üssü Türk savunma devine vermediler

1976’da kurulan tesis, 1997’de Güney Koreli Daewoo’ya geçmiş; ardından 2018’de Hollandalı gemi yapımcısı Damen ortaklığa girmişti. Damen, yönetim hakları konusunda Romanya hükümetiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından 2023’te ortaklıktan çekilmiş ve tesis Haziran 2024’te iflas sürecine girmişti.

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