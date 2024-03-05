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Ekonomi
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Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

2024-03-05 13:23:16
Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. 6 aylık enflasyon rakamı sonrası emekli maaşları Temmuz ayında yeniden artacak. Şimdiden yüzde 11,53 zam cepte. Bütçe disiplini el verdikçe Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerinden sıyrıldıkça emekliye ek zam uygulaması sürecek. Kim ne kadar alacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...

#1
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Son dakika haberleri: Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonunda yılda 2 kez belirleniyor. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Emekli maaşları Temmuz ayında yeniden yükselecek.

#2
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Şubat ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 olurken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

2 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 11,53 OLDU Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e geriledi. 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplandı.

#4
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

#5
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Ocak ayında yüzde 37,57 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi, yüzde 11,68'lik refah payı ile ilave artış aldı. Böylece 4A, 4B, 4C kategorisinde tüm emekliler yüzde 49,25 zam almış oldu.

#6
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 2500 TL ilave iyileştirmeyle 10.000 TL'ye yükseltildi. Burada yüzde 49,25'lik ve yüzde 4 ek ödemeyle maaşı taban rakamı bulmayan emeklilere Hazine'den ödeme yapılıyor.

#7
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Örneğin 6000 TL kök maaşı olan bir emeklinin maaşı 8955 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ilave artışla bu rakam 9313 TL'ye çıktı. Hazine'den de ödenen 687 TL'lik destek ile bu emeklinin hesabına 10 bin TL yatıyor.

#8
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

SON DÖNEMDE EMEKLİ MAAŞLARI REFAH PAYI ALIYOR Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

#9
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15 Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23 Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68

#10
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRECEK Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

#11
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Konuyla ilgili konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" dedi.

#12
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

#13
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

Emekli maaşlarında etkili olacak 3 madde: -Bütçe disiplini: Orta Vadeli Plan çerçevesinde Kahramanmaraş deprem felaketinin etkisinden sıyrılmış istikrarlı bütçe rakamları emeklilere verilecek ödenekler konusunda hükümetin elini rahatlatacak. -Büyüme ve istihdam rakamları: Türkiye ekonomisi büyüdükçe ve istihdam artıkça emeklilerin milli gelir pastasından aldığı pay da artacak.

#14
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

-Enflasyonda düşüş: Enflasyon rakamlarında düşüşle beraber maaş zamlarıyla artan alım gücü korunacak.

#15
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

ŞİMDİDEN YÜZDE 11,53 EMEKLİ ZAMMI CEPTE 2 aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak hesaplandı. SSK, Bağ-Kur Temmuz zammı için bu rakam şimdiden cepte. Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

#16
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

#17
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU • 2 aylık enflasyon: Yüzde 11,53 • 2 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 11,53 • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 6,68 • İşte 2 aylık enflasyon oranı ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları: • NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.

#18
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

#19
Foto - Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşı yeniden belirlenecek

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