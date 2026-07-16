CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında
43 il başkanının görevden alınmasının ardından gözler bugünkü MYK toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde en az 3 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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43 il başkanının görevden alınmasının ardından gözler bugünkü MYK toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde en az 3 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor.
CHP'de bugün yine hareketli saatler yaşanacak. CHP MYK, saat 14.00'te toplanacak. Toplantının gündeminde bir kez daha il örgütlerine dönük yeni hamleler olacak.
Edinilen bilgilere göre, parti yönetimi, bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanını daha görevden almaya hazırlanıyor. Halihazırda boş olan 8 il başkanlığının bir bölümüne de atama yapılması bekleniyor. Yeni atama beklenen illerin arasında Eskişehir de yer alıyor.
HER YERDE DEĞİŞİM CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi işbaşına gelmesinin ardından 43 il başkanını son 1 ayda görevden aldı.
Çift başlılığa neşter vuran parti yönetimi, 35 ile de hızla yeni atamalar yaptı. İl örgütlerindeki büyük dönüşümün yanı sıra ilçelerde de hareketli günler yaşanıyor.
Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarını mercek altına alan Kılıçdaroğlu yönetimi, son günlerde Eskişehir'de 2, Şanlıurfa'da 4 ve Çanakkale'de 1 ilçe başkanını da görevden aldı.
Giresun'da il kadın kolları başkanı değişti, Sivrihisar'da da gençlik kolları ilçe başkanına el çektirildi. 81 il genelinde ve tüm kademelerde devam eden büyük dönüşümün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Göreve geldiği günden bu yana sükûnet çağrısında bulunan parti yönetimi, buna karşın çift başlılığa ve otorite boşluğuna fırsat verilmeyeceğini de her fırsatta vurguluyor.
Bu kapsamda şaibe ve yolsuzluk iddialarının merkezindeki 9 milletvekili ile adı soruşturmalara konu olan 2 belediye başkanını disipline sevk eden Kılıçdaroğlu ve kurmayları, mahkeme kararını tanımayıp her türlü provokatif eylemde bulunan 17 eski il başkanı hakkında da ihraç talep etmişti.
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