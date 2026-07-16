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CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

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CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

43 il başkanının görevden alınmasının ardından gözler bugünkü MYK toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde en az 3 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor.

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#1
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

CHP'de bugün yine hareketli saatler yaşanacak. CHP MYK, saat 14.00'te toplanacak. Toplantının gündeminde bir kez daha il örgütlerine dönük yeni hamleler olacak.

#2
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

Edinilen bilgilere göre, parti yönetimi, bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanını daha görevden almaya hazırlanıyor. Halihazırda boş olan 8 il başkanlığının bir bölümüne de atama yapılması bekleniyor. Yeni atama beklenen illerin arasında Eskişehir de yer alıyor.

#3
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

HER YERDE DEĞİŞİM CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi işbaşına gelmesinin ardından 43 il başkanını son 1 ayda görevden aldı.

#4
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

Çift başlılığa neşter vuran parti yönetimi, 35 ile de hızla yeni atamalar yaptı. İl örgütlerindeki büyük dönüşümün yanı sıra ilçelerde de hareketli günler yaşanıyor.

#5
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarını mercek altına alan Kılıçdaroğlu yönetimi, son günlerde Eskişehir'de 2, Şanlıurfa'da 4 ve Çanakkale'de 1 ilçe başkanını da görevden aldı.

#6
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

Giresun'da il kadın kolları başkanı değişti, Sivrihisar'da da gençlik kolları ilçe başkanına el çektirildi. 81 il genelinde ve tüm kademelerde devam eden büyük dönüşümün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

#7
Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

Göreve geldiği günden bu yana sükûnet çağrısında bulunan parti yönetimi, buna karşın çift başlılığa ve otorite boşluğuna fırsat verilmeyeceğini de her fırsatta vurguluyor.

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Foto - CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında

Bu kapsamda şaibe ve yolsuzluk iddialarının merkezindeki 9 milletvekili ile adı soruşturmalara konu olan 2 belediye başkanını disipline sevk eden Kılıçdaroğlu ve kurmayları, mahkeme kararını tanımayıp her türlü provokatif eylemde bulunan 17 eski il başkanı hakkında da ihraç talep etmişti.

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Yorumlar

okur

akit nede severmis bay bay kemali

chp ve neler oluyor

kemal ne dedi beni arkadan bıcakladılar dedi <<kongrede intikamonı alıyor parti içindeki demciler ve kendi grubu sayesinde
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