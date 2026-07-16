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Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

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Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya mobil balistik füze sistemi olan Tayfun'la ilgili dikkat çeken bir analiz gündeme geldi.

#1
Foto - Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

Türkiye, balistik füze kabiliyetini genişletmeye devam ederken, son olarak Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-3 balistik gemisavar füzesi geçtiğimiz günlerde başarıyla test edildi. Test Karadeniz kıyısında gerçekleştirilirken, atış sırasında füze, yaklaşık 7 metre uzunluğundaki küçük bir tekneyi temsil eden bir hedefi başarıyla imha etti.

#2
Foto - Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

Testi gündemine alan yabancı basın, TAYFUN Blok-3'ün, TAYFUN füze ailesinin en son evrimleşmiş hali olduğunu, sabit kara hedeflerini vurmak için tasarlanan Blok 2 varyantının, bu yılın Mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği belirtildi. Haberde, resmi menzili hiçbir zaman açıklanmamış olsa da Blok-3'ün 500 ile 800 km arasında olduğu iddia edildi.

#3
Foto - Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

Önceki modelinden farklı olarak, TAYFUN Blok-3'ün özellikle hareketli deniz hedeflerini vurmak üzere tasarlandığı ve bu nedenle bir terminal arayıcı içerdiği vurgulandı. Roketsan'ın füzede görüntüleme kızılötesi (IIR) arayıcı kullandığı iddia edilirken, bu arayıcının daha sonra aktif bir radar arayıcı veya çift modlu bir güdüm sistemi ile değiştirilebileceği dile getirildi.

#4
Foto - Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

Genel olarak, balistik füzelerin deniz hedeflerine karşı kullanımının oldukça özel bir yetenek gerektirdiği ifade edilen haberde bu alanda Çin'in öncü olarak kabul edildiğinin altı çizildi. 2010 yılında Çin ordusunun DF-21D gemisavar balistik füzesinin ilk operasyonel kapasiteye ulaştığı ilan vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

Ayrıca, TAYFUN Blok-3 testi sırasında savaş hasarı değerlendirmesinin Bayraktar TB2 keşif-saldırı İHA'sı kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasının ise dikkat çekici olduğu ifade edildi. Balistik gemisavar füzelerinin, geleneksel ses altı hızdaki gemisavar seyir füzelerine göre birçok önemli avantaja sahip olduğu dile getirildi. Hedefe ulaşma sürelerinin son derece kısa olması ve düşman füze savunmasını aşma olasılıklarının yüksek olmasının, onları özellikle etkisiz hale getirmeyi zorlaştırdığı aktarıldı. Haberde, sınırlı sayıda savaş gemisi balistik füzeleri önleme yeteneğine sahip sistemlerle donatılmışken, standart deniz karadan havaya füze sistemleri ve yakın menzilli silah sistemlerinin genellikle ses altı hızdaki gemisavar füzelerini etkisiz hale getirmek için yeterli olduğu vurgulandı.

#6
Foto - Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

TAYFUN Blok-3'ün iddia edildiği gibi 800 km menzile sahipse, bu durumun Türkiye'ye birden fazla bölgede deniz alanını kontrol etme konusunda güçlü bir araç sağlayacağı ifade edildi. Bu menzilin, Karadeniz, Azak Denizi, Hazar Denizi'nin büyük bir kısmı ve elbette tamamen Türk topraklarında bulunan Marmara Denizi'ndeki deniz hedeflerini tehdit etmesine olanak tanıyacağı belirtildi. Yunanistan için füzenin büyük bir sorun teşkil ettiği ifade edilen haberde, TAYFUN Blok-3'ün, Ege Denizi'nin tamamını ve Akdeniz'in yaklaşık üçte birini kapsama altına alarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etki alanını önemli ölçüde genişleteceğinin altı çizildi. KAYNAK: STAR

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