Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

TAYFUN Blok-3'ün iddia edildiği gibi 800 km menzile sahipse, bu durumun Türkiye'ye birden fazla bölgede deniz alanını kontrol etme konusunda güçlü bir araç sağlayacağı ifade edildi. Bu menzilin, Karadeniz, Azak Denizi, Hazar Denizi'nin büyük bir kısmı ve elbette tamamen Türk topraklarında bulunan Marmara Denizi'ndeki deniz hedeflerini tehdit etmesine olanak tanıyacağı belirtildi. Yunanistan için füzenin büyük bir sorun teşkil ettiği ifade edilen haberde, TAYFUN Blok-3'ün, Ege Denizi'nin tamamını ve Akdeniz'in yaklaşık üçte birini kapsama altına alarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etki alanını önemli ölçüde genişleteceğinin altı çizildi. KAYNAK: STAR