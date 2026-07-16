Türkiye'nin yeni geliştirdiği silah için olay sözler: 5 deniz menzilin içinde, bundan kurtulan olamaz

Ayrıca, TAYFUN Blok-3 testi sırasında savaş hasarı değerlendirmesinin Bayraktar TB2 keşif-saldırı İHA'sı kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasının ise dikkat çekici olduğu ifade edildi. Balistik gemisavar füzelerinin, geleneksel ses altı hızdaki gemisavar seyir füzelerine göre birçok önemli avantaja sahip olduğu dile getirildi. Hedefe ulaşma sürelerinin son derece kısa olması ve düşman füze savunmasını aşma olasılıklarının yüksek olmasının, onları özellikle etkisiz hale getirmeyi zorlaştırdığı aktarıldı. Haberde, sınırlı sayıda savaş gemisi balistik füzeleri önleme yeteneğine sahip sistemlerle donatılmışken, standart deniz karadan havaya füze sistemleri ve yakın menzilli silah sistemlerinin genellikle ses altı hızdaki gemisavar füzelerini etkisiz hale getirmek için yeterli olduğu vurgulandı.