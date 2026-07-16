Destekçileri yan çizmeye başladı! Ahbap’ta milyonluk bağış

PELİN BATU: "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman..." diyen Batu, paylaşımını kaldırdığını açıkladı. Batu, "Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum" ifadesini kullandı. Çok pişman olduğunu ifade eden Batu, "Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" dedi.