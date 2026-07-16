Destekçileri yan çizmeye başladı! Ahbap’ta milyonluk bağış
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, yurt dışından toplanan milyonlarca euro ve dolar tutarındaki yardımlara ilişkin dikkat çeken tespitlerin yer aldığı öne sürüldü. Bu tür haberlerde "gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü" gibi ifadeler, ancak mahkeme kararıyla kesinleşmiş olgular varsa güvenle kullanılabilir; aksi halde hukuki risk oluşturabilir. Bu nedenle manşetlerde soruşturma ve rapor bulgularını öne çıkarmak daha sağlam bir editoryal tercih olur.